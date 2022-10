Cuando nos toca cambiar nuestro celular por uno mejor, debemos aprovechar las ofertas. Puede ser Cyber Monday, Cyber Week o que simplemente que una página ponga varios smartphones de oferta, como lo está haciendo Xiaomi, la marca china de tecnología que se caracteriza por su increíble relación precio-calidad. Repasemos los mejores celulares Xiaomi en sale.

Redmi A1 (de $499 a $399)

Si estás buscando un celular básico e impresionantemente barato, lo tuyo es el Redmi A1, que en la página de Xiaomi paso de valer $499 a costar $399. Tiene una pantalla de 5,50 pulgadas con resolución FullHD, utiliza el sistema operativo de Android One y las actualizaciones mensuales las hace Google. Además, tiene 64 GB de memoria, que se puede ampliar con microSD y una cámara trasera con doble sensor, un gran hallazgo para un celular tan barato.

POCO C40 (de $899 a $549)

El POCO C40 es uno de los smartphones con la pantalla más grande de Xiaomi y uno de los más baratos de la línea POCO. Ha bajado su precio considerablemente, pasando de $899 a $549. Tiene una poderosa batería de 6000 aAh y un almacenamiento de 64 GB, ampliable con tarjeta micoSD. Posee una cámara doble, con 13 megapíxeles, lo que es aceptable para un modelo económico como este. Desde luego, el POCO C40 es conveniente para quienes buscan calidad a buen precio.

POCO F4 GT (de $3199 a $2899)

Finalmente, para los que buscan un celular de gama mucho más alta que los otros, está el POCO F4 GT, ideal para gaming, ya que cuenta con botones especiales. Comparado con los otros, no es barato, pero la página oficial de Xiaomi lo rebajó de $3199 a $2899. Tiene un gran rendimiento y unos parlantes aún mejores, además de una cámara más que aceptable.

¿Cuál de estas ofertas tecnológicas aprovecharás?

Las ventajas de comprar un teléfono Xiaomi

Si estás buscando un nuevo smartphone, hay muchas opciones disponibles. Pero no todos los teléfonos son iguales. Algunos modelos vienen con ciertas ventajas que no están presentes en otros. Estas son algunas de las ventajas de comprar un teléfono Xiaomi. Precio asequible

- Los teléfonos Xiaomi tienen una ventaja significativa sobre muchos otros modelos: Tienen etiquetas de precios muy asequibles. Los teléfonos Xiaomi suelen ser bastante más baratos que otros modelos de marcas rivales, lo que los convierte en una muy buena oferta. Si estás comprando con un presupuesto limitado, un teléfono Xiaomi puede ser justo lo que necesitas. Puedes ahorrar aún más dinero si compras un teléfono Xiaomi desbloqueado. Más sobre esto en un momento. Construcción de alta calidad

- Otra cosa que diferencia a los teléfonos Xiaomi de otros modelos es su excelente calidad de construcción. Los teléfonos Xiaomi suelen estar fabricados con materiales de alta calidad, y tienen un diseño elegante y atractivo que a mucha gente le encanta. Los teléfonos Xiaomi son conocidos por ser muy duraderos, por lo que puedes esperar que duren mucho tiempo. También son muy resistentes. No son los tipos de teléfonos que se desmoronan después de unas semanas de uso regular. Gran software

- Otra ventaja de comprar un teléfono Xiaomi es que obtendrá un gran software. Los teléfonos de Xiaomi suelen ejecutar la última versión de Android, que es uno de sus mayores puntos fuertes. Si compras un dispositivo de otra compañía, es posible que obtengas un sistema operativo más antiguo que tenga errores y una funcionalidad limitada. Los teléfonos Xiaomi suelen tener la última versión de Android, por lo que puedes aprovechar todas las últimas y mejores funciones de Android. #Los mejores teléfonos Xiaomi para 2018 Si estás listo para comprar un nuevo smartphone, tendrás que decidir qué modelo adquirir. Hay muchas opciones diferentes disponibles, y puede ser un poco difícil elegir. Es posible que quieras considerar la compra de un teléfono Xiaomi. Hay unos cuantos modelos diferentes para elegir, pero aquí están los que son mejores ahora mismo. Mi 8

- El Mi 8 es actualmente el smartphone Android insignia de Xiaomi. Viene con especificaciones de primera categoría y un hermoso diseño, y también es uno de los buques insignia más asequibles que hay. Puedes conseguir un Mi 8 nuevo por unos 500 dólares, lo que es una oferta increíble. Xiaomi Mi Mix 2

- Si estás buscando algo un poco más barato, el Mi Mix 2 es una gran opción. Este teléfono ofrece muchas de las mismas características que el Mi 8, pero tiene un precio más bajo. Puedes conseguir un Mi Mix 2 nuevo por unos 350 dólares.

Por qué deberías comprar un teléfono Xiaomi desbloqueado

Si estás planeando comprar un nuevo smartphone, hay una cosa importante que debes considerar antes de decidir qué modelo quieres conseguir: Dónde lo vas a adquirir. Tienes la opción de comprar tu teléfono a un operador o comprarlo desbloqueado. Comprar un teléfono a un operador tiene ciertas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Sin embargo, si compras un teléfono desbloqueado, puedes evitar esas desventajas. Aquí hay tres cosas que debes saber sobre la compra de un teléfono desbloqueado. Sin contrato

- Si compras un teléfono desbloqueado, puedes usarlo sin tener que firmar un contrato. Si compras un teléfono a un operador, lo más probable es que tengas que firmar un contrato. Los términos de tu contrato determinarán cuánto tiempo tienes que esperar para obtener un nuevo teléfono si algo le sucede a tu dispositivo actual. Cuando compras un teléfono desbloqueado, puedes entrar en una tienda y comprar uno nuevo cuando quieras. Sin contrato, sin esperas. No tener contrato es bueno para ti, pero puede ser malo para la compañía a la que compraste el teléfono. Las compañías ganan dinero encerrando a sus clientes en contratos de varios años. Teléfono desbloqueado: si compras un teléfono desbloqueado, puedes utilizarlo en cualquier compañía. Esto es algo muy bueno, porque te da más opciones. Los teléfonos desbloqueados también son una gran opción para los viajeros internacionales. Comprar un teléfono desbloqueado significa más libertad para ti.

¿Debería comprar un teléfono Xiaomi usado?

Por supuesto, hay muchas ventajas de comprar un teléfono nuevo, y comprar algo usado puede parecer un desperdicio de dinero. Sin embargo, algunas personas compran teléfonos usados. La pregunta es, ¿deberías comprar un teléfono Xiaomi usado? Aquí hay tres cosas que debes saber sobre la compra de un teléfono usado antes de ir por ese camino. Garantía

- Una de las mayores ventajas de comprar un teléfono nuevo es que obtienes una garantía. En algunos casos, incluso puedes obtener una garantía ampliada gratuita. Si compras un teléfono usado, no tienes ese tipo de protección. Si algo va mal con el teléfono, tendrás que pagar para que lo reparen o lo sustituyan. Precio

- Otra cosa que hay que tener en cuenta es la diferencia de precio. Los teléfonos nuevos suelen tener un precio elevado, pero los usados suelen ser mucho más baratos. Hay algunos teléfonos usados muy buenos, pero la desventaja es que no sabes en qué condiciones está el teléfono. Información

- Por último, hay que pensar en toda la información que contiene el teléfono. Cuando compras un teléfono usado, no sabes qué hacía el anterior propietario en el dispositivo. No sabes con quién hablaba. No sabes qué miraba en Internet. No sabes qué aplicaciones utilizaban. No tienes ni idea de qué tipo de información tiene ese teléfono. ¿Serás capaz de vivir con eso?

Conclusión

Cuando estás buscando un nuevo teléfono, tienes muchas opciones. Pero no todos los teléfonos son iguales. Algunos modelos tienen ciertas ventajas sobre otros. Si estás comprando un nuevo dispositivo, deberías considerar comprar un teléfono Xiaomi. Estos dispositivos vienen con muchas ventajas sobre otros modelos, y suelen ser bastante asequibles. Si estás pensando en comprar un nuevo teléfono, definitivamente deberías considerar invertir en un teléfono Xiaomi. Estos dispositivos vienen con un montón de ventajas que no están presentes en otros modelos. Además, son muy asequibles.