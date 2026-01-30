Tres personas murieron tras un choque frontal en Ruta 18, en la zona de Las Tunas, en cercanías de Viale, en el departamento Paraná.

La colisión se produjo entre un camión y una camioneta Nissan Frontier.

Según se informó a AHORA, el lugar del impacto fue cerca de la Escuela Belgrano, a la altura del kilómetro 77. Trabajan en el lugar efectivos policiales, para la asistencia de las víctimas y de los conductores que circulan.

Noticia en desarrollo…

