A una semana de que las cornetas murgueras vuelvan a sonar, que la espuma comience a volar por los aires y la alegría del pueblo se dé cita en su evento por excelencia, las murgas y los conjuntos carnavalescos dan las últimas puntadas y emprenden la recta final para debutar el viernes 24 de enero en la edición 2025 de los Corsos Populares “Matecito”.

Lo cierto es que los Matecito son, sin dudas, la parte más autóctona del Carnaval de Gualeguaychú, es donde los barrios expresan su orgullo de pertenencia y donde muchas veces un punto cardinal identifica rasgos identitarios y orgullo en cada una de las pequeñas comunidades. En otras palabras, son una manifestación de identidad, trabajo colectivo y amor por la cultura, la cual a lo largo de cuatro viernes hace vivir de manera intensa y plena a todos los presentes, quienes dejan guardados por un ratito en un cajón los dramas del día a día.



“Hoy ha vuelto todo el mundo a los Matecito. La edición de 2024 estuvo espectacular y fue una fiesta muy linda, con mucho público, mucha alegría y muchos chicos que jugaron y dieron vueltas por todos lados”, recordó Carlos Zapata, creador y director del conjunto carnavalesco “Los Purretones” y una de las leyendas vivientes de los Corsos Populares, quien charló con Ahora ElDía en los días previos a esta nueva edición.

Precisamente, la edición 2024 de los Matecito llevó el nombre de “Don Carlos Zapata”, lo cual conformó un auténtico homenaje a uno de los impulsores de esta fiesta popular. Este año, por su parte, se rendirá homenaje a otro histórico, en este caso a Juan José “Chacho” Bulay, legendario murguero y director de Los Colombianos.





“Yo creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Es más, incluso creo que se debería modificar el reglamento para que cada murga o conjunto carnavalesco le tenga que rendir homenaje a alguna figura legendaria de los Corsos Populares. Son muchos los que tienen una trayectoria impecable y que aportaron para que esta fiesta sea lo que es”, sostuvo por su parte Chacho Bulay, quien también compartió con Ahora ElDía las expectativas para la edición 2025.

Desde hace varios días, y sobre todo en la semana anterior a la primera noche de los Corsos Populares Matecito, muchos rincones de la ciudad comienzan a mostrar el sentido comunitario de cada una de las agrupaciones. Algunas murgas ensayan en calles o plazas, los trajes se confeccionan en casas particulares, al igual que los elementos típicos, como las tradicionales cornetas murgueras. Amigos, vecinos y fanáticos se acercan, colaboran, suman y engrandecen la identidad de grupo.



“Uno tiene que conocer sus limitaciones, pero todos tenemos personas y allegados que nos ayudan. Este año ha sido un año duro, pero van a salir unos espectáculos hermosos”, remarcó por su parte Rubén "el negro" Hernández, director de la murga los Joelitos, quien enseguida agregó que “seguramente en la cabeza teníamos una idea, pero por limitaciones económicas tuvimos que aggiornar esa propuesta. Nos apoyamos un poco entre todos los que somos parte del grupo”.

“Todavía el Municipio sigue dando una mano, que tranquilamente no la podría dar, porque la fiesta sigue siendo popular y es del pueblo. Podemos tener diferentes visiones y diferentes puntos de vista sobre lo que pasa, pero siempre han ayudado. No únicamente ahora, sino que años anteriores sucedía lo mismo. Después cada uno tendrá su opinión y dirá si le gustó o no lo que sucedió o cómo se hizo todo. Siempre han estado presentes, o por lo menos ninguno nos puso piedras en el camino”, remarcó El Negro Hernández a Ahora ElDía.







A diferencia de años anteriores, en la edición 2025 el desfile iniciará en el Corsódromo, en el sector destinado habitualmente al Carnaval del País, donde no estará permitido el uso de espuma. Luego, continuará por Avenida Parque Cándido Irazusta hasta Churruarín, en un tramo donde sí estará permitido jugar con la clásica espuma.



Serán cuatro noches de fiesta: 24 y 31 de enero y 7 y 14 de febrero. Por su parte, el Entierrodel Carnaval será el viernes 28 de febrero, justo en el comienzo del fin de semana extra largo de carnaval, por lo que se espera un gran aluvión de turistas y visitantes que conocerán por primera vez esta fiesta tan asociada a los orígenes y gérmenes del alma carnavalera que vive en todos los gualeguaychuenses.

“Los carnaval popular no se ve. El carnaval popular se vive. No es solo el desfile, sino lo que sucede en todo los alrededores. En los niños jugando, en las personas que festejan desde las sillas y en los murgueros que dejan todo en la pista. Es algo muy difícil de explicar, por eso la única manera de conocerlo es viviéndolo”, concluyó Bulay en la previa de la edición que llevará su nombre.