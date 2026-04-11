Las delegaciones de Estados Unidos e Irán completaron este sábado dos rondas de negociaciones críticas en el Hotel Serena de Islamabad, en un diálogo que, bajo la mediación de Pakistán, busca transformar el frágil alto el fuego de dos semanas —vigente desde el pasado miércoles— en un acuerdo de paz definitivo que ponga fin a la guerra regional desatada el 28 de enero, tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei.

La televisión estatal iraní y fuentes de la Casa Blanca confirmaron que las conversaciones han pasado a una "fase técnica". Expertos de ambos bandos se encuentran actualmente intercambiando textos legales y técnicos para estructurar un tratado que trascienda el cese de hostilidades.

A última hora de este sábado en Pakistán, un alto funcionario de la administración estadounidense informó que las conversaciones trilaterales (EE.UU.-Irán-Pakistán) continúan cara a cara, mientras que la prensa persa, a través de las agencias Fars y Tasnim, reportó que una tercera ronda de diálogo se celebrará "probablemente esta misma noche o mañana domingo".

A pesar del ambiente calificado como "cordial" por diplomáticos pakistaníes, las exigencias de Washington han generado fricciones inmediatas. Según informaron medios estatales iraníes, la delegación encabezada por funcionarios de la Casa Blanca está realizando "exigencias excesivas" sobre la soberanía y el tránsito en el Estrecho de Ormuz, la vía marítima más estratégica para el comercio petrolero mundial.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha delimitado con claridad el éxito de esta cumbre: “Un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear. Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”, declaró el mandatario el viernes, subrayando que la desnuclearización total es la condición innegociable de su administración.

En tanto, desde Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lanzó un mensaje de contundencia militar. Netanyahu afirmó que, gracias a los ataques coordinados con EE.UU., Israel ha logrado la destrucción del programa nuclear y de misiles de Irán.

Según Netanyahu, el régimen islámico se encuentra en su momento de mayor debilidad desde 1979. "Querían estrangularnos, y ahora somos nosotros quienes los estrangulamos. Ahora luchan por su supervivencia", sentenció el primer ministro ante la prensa local.