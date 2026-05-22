Esta semana llegaron al Teatro Gualeguaychú las tablas de pinotea, que en su conjunto conforman un total de 240 metros cuadrados y que pasarán a ser el nuevo piso de la sala principal, un hecho que marca el inicio de la etapa de cierre de la construcción de todo el andamiaje que conformarán el entrepiso cuando los tirantes estén ya instalados.

La estructura del nuevo piso está compuesta de la siguiente manera: primero se disponen los tirantes de multiláminas de eucalipto colorado, luego la base -planchuelas del mismo material que los tirantes- y finalmente el piso con madera de pinotea proveniente de la provincia de Misiones.

El soporte —compuesto por 37 tirantes de madera traídos desde un aserradero de la zona de Ubajay, al igual que las planchuelas de multiláminas de eucalipto colorado— ya se encuentra en proceso de instalación sobre el terreno de la platea de la sala, en la actualidad expuesto tras el retiro total del piso original.

“Estamos haciendo lo que debemos hacer, que en este caso es recuperar el piso del Teatro Gualeguaychú. Lo estamos haciendo porque estaba destrozado por culpa de la falta de mantenimiento”, remarcó el intendente Mauricio Davico.

La reconstrucción se tornó necesaria tras el derrumbe parcial del piso original en uno de los sectores de la sala a mediados del año pasado, lo que obligó al Municipio a encarar una intervención total que va mucho más allá de la superficie

“Cuando pasó lo del año pasado descubrimos que la estructura estaba contaminada con una plaga que durante más de una década había carcomido los tirantes y el piso hasta que la estructura colapsó”, explicó el Presidente Municipal y agregó: “Por eso llamamos a especialistas de Nación para que trabajen junto a nuestros técnicos, y juntos decidimos retirar todas las maderas en mal estado y hacer todo el piso de nuevo”.

Detalles de los trabajos en el teatro

Los tirantes (de 12 metros de largo, 25 centímetros de espesor y 9 centímetros de ancho) llegaron a comienzo de mayo y fueron descargados directamente frente a la fachada del Teatro con sogas y trabajo manual, para luego ser ingresados a la sala donde un equipo de cinco contratistas privados locales trabajan en su desinfección y posicionamiento a lo largo de toda la superficie de la platea.

Al igual que las piezas de madera que los preceden, las más de 80 planchuelas reciben un tratamiento con Preservador Curador Insecticida Penta Pintumm en ambas caras, al que se sumará la aplicación de entre dos y tres manos de protector impregnante para fortalecer su resistencia ante posibles ataques de plagas y extender considerablemente su vida útil.

Antes de la colocación definitiva de esas planchuelas sobre los tirantes –que conformarán la base del piso en donde se montarán las tablas de pinotea– se realizará una fumigación general de toda la sala para garantizar que no quede ningún foco activo de plagas al momento del cierre definitivo del entrepiso, paso que habilitará el inicio de las siguientes tareas.

En simultáneo, los trabajos avanzan sobre el diseño e instalación del sistema de ventilación que quedará distribuido de forma estratégica en distintos puntos de la platea.

Los trabajos de carpintería están a cargo de una empresa local adjudicada para aportar la mano de obra, mientras que el Municipio asumió la provisión de la totalidad de los materiales y materias primas necesarias.

La colocación de las tablas de pinotea y el pulido integral de toda la superficie será el paso previo a la etapa final: la colocación de alfombras y las butacas, lo cual marcará la antesala de la reapertura del Teatro Gualeguaychú.