Desde el Municipio informaron que continúan los trabajos en el extremo noreste del perímetro del Parque de la Estación, precisamente en la intersección de España y Maestra Piccini, donde se demolió el pavimento que presentaba un avanzado estado de deterioro y ahora se trabaja en su reconstrucción.

Por este motivo, la circulación vehicular en sentido este-oeste de Maestra Piccini, a la altura de calle España, permanece interrumpida hasta la finalización de las tareas. El sector de intervención se encuentra debidamente delimitado con vallas de señalización.

Las primeras intervenciones en el entorno del parque consistieron en trabajos de bacheo profundo en la mano este-oeste de Maestra Piccini, en su intersección con avenida Rocamora, a los que se sumaron tareas de similares características en distintos tramos de esta última arteria, entre Maestra Piccini y Concordia.

Posteriormente, se avanzó con la repavimentación de la mano este-oeste de calle Estrada, entre Ayacucho y avenida Parque Sarmiento, incluida la curva noroeste, que presentaba un elevado grado de deterioro y deformaciones en la calzada.

El conjunto de las intervenciones tiene como objetivo recuperar y acondicionar la infraestructura vial del entorno del Corsódromo José Luis Gestro, principal escenario del Carnaval del País, que cada verano recibe a miles de vecinos y turistas.