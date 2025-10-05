La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, atenderán con total normalidad, en su horario habitual de 7.30 a 13 horas durante el próximo martes 7 de octubre, fecha en la que se conmemora el feriado local por el Patrono de Gualeguaychú.

Para consultas o informes, se encuentra disponible la Guardia de Tránsito a través de los siguientes medios de contacto: 420456 / 437001 o por WhatsApp al 3446 530718.