TRÁNSITO
Las oficinas de Tránsito permanecerán abiertas durante el feriado del martes por el Patrono de Gualeguaychú
La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, atenderán con total normalidad, en su horario habitual de 7.30 a 13 horas durante el próximo martes 7 de octubre, fecha en la que se conmemora el feriado local por el Patrono de Gualeguaychú.
Para consultas o informes, se encuentra disponible la Guardia de Tránsito a través de los siguientes medios de contacto: 420456 / 437001 o por WhatsApp al 3446 530718.
