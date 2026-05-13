Ante la ola de compras masivas online que provoca el Hot Sale que comenzó el lunes y concluye este miércoles, la Policía de Entre Ríos emitió una serie de recomendaciones críticas para proteger a los usuarios de posibles fraudes digitales.

La novedad es que lo hizo con agentes de Inteligencia Artificial, creadas por la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.





El video que la Policía difunde por redes sociales fomenta la “desconfianza activa” para evitar que los delincuentes accedan a datos personales o bancarios.

Una de las principales advertencias radica en la forma de acceder a las tiendas virtuales. Las autoridades sugieren evitar intermediarios sospechosos: “Olvidate de los links que te llegan por WhatsApp o por mail. Son un peligro. Lo mejor es que vos mismo escribas la web oficial en el navegador”. Asimismo, se insta a los usuarios a revisar cuidadosamente la URL para detectar “letras raras o símbolos extraños” que podrían indicar un sitio clonado.

En cuanto a las transacciones financieras, la IA de la Policía entrerriana recomienda el uso de herramientas tecnológicas modernas. “Si tu banco te deja, usa tarjetas virtuales con el código de seguridad que cambia”, señalaron las autoridades, haciendo hincapié en que nunca se deben realizar transferencias directas a personas desconocidas.

Además, se destacó la importancia de activar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones y proteger los códigos que llegan por mensajería y desconfiar de los precios excesivamente bajos son una señal de alerta inmediata.

¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Si un ciudadano cae en un engaño, la rapidez en la respuesta es fundamental. La instrucción oficial es: “Movéte rápido, no borres nada, copiá el link del perfil que te engañó, sacá capturas, bloqueá tus tarjetas y hacé la denuncia policial”.

Ante cualquier sospecha o emergencia, la Policía de Entre Ríos recordó que el servicio de atención telefónica 911 se encuentra operativo las 24 horas para brindar asistencia.