Las perlitas del debate: un reloj que no aparece y un minuto de silencio

Embed

Juan José Gómez Centurión optó por inscribir a toda su familia como su equipo de campaña. Si bien cada uno de los participantes del debate podían anotar a 25 asesores para que esten presentes durante el evento, en el caso del candidato del Frente NOS optó por estar rodeado de sus familiares.

Pero además, quedó al descubierto el poco timming de Juan José Gómez Centurión. El candidato del Frente NOS no pudo lograr cerrar sus conceptos a tiempo en ninguna de sus apariciones. “El reloj no aparece, no lo veo”, se excusó.

Embed

Las redes sociales se hicieron eco del debate televisado. Justamente en Twitter, Estanislao Fernández, hijo del candidato del Frente de Todos, expresaba sus posturas minuto a minuto de lo que se planteaba. "Por momentos no sé si estoy viendo un debate o la gala de nominación de Gran Hermano", ironizó.

Embed Por momentos no se si estoy viendo un debate o la gala de nominación de Gran Hermano. — (@dyhzyx) October 14, 2019

A Roberto Lavagna se lo notó nervioso, cuestión que lo llevó, también, a perder segundos de su locución que no le permitieron cerrar la idea de algunos ítems.

Nicolás Del Caño pidió un minuto de silencio por los “muertos en Ecuador”, pero al no hacerle caso, aprovechó la próxima entrada suya para no hablar sobre el tema que se trataba y hacer allí el minuto de silencio requerido.

Embed

Luego, el candidato del FIT acusó tanto al presidente Mauricio Macri como al primer candidato a diputado por el Frente de Todos, Sergio Massa, de ser lamebotas de Estados Unidos y el FMI.