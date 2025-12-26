El Carnaval del País contempla entradas sin cargo, con cupo limitado, para presenciar el evento. Las personas que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al Corsódromo para disfrutar la edición 2026.

Para acceder al beneficio deberán presentar el Certificado en boletería a la hora de retirar su entrada. Se ha establecido que los días para buscar el ticket será los jueves en el horario habitual de atención. En caso de la primera noche, ya que el jueves previo es feriado, serán entregadas el viernes 2 de enero.

Cuando el CUD consigne un acompañante en los casos de movilidad reducida, el acompañante tendrá bonificada la totalidad de la entrada general. Si el Certificado contempla acompañante, en caso no tratarse de movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. Si el CUD no incluye acompañante, el mismo abonará entrada general completa.

A fin de garantizar el acceso a mayor cantidad de personas que posean CUD, se estableció la alternancia en la entrega de entradas. Es decir, una misma persona no podrá concurrir dos veces consecutivas a presenciar el evento, si podrá hacerlo sábado por medio.

Es importante destacar que, las personas con movilidad reducida, cuentan con un espacio diseñado para que puedan disfrutar del espectáculo con comodidad. El mismo está emplazado al este del predio, cerca del inicio del espectáculo y cuenta con un ingreso exclusivo a la altura de calle Chacabuco.