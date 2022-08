El Banco Central prohibirá el acceso al dólar "ahorro" a aquellas personas que reciban subsidios para pagar las boletas de servicios públicos como electricidad, gas o agua y cloacas. Así, no podrán usar el cupo de US$ 200 al tipo de cambio "solidario (oficial más impuestos) quienes consideran que se ven beneficiados por transferencias del Estado para no pagar el costo total de la energía.



El criterio oficial es que el dólar denominado "solidario" es un mecanismo de Formación de Activos Externos (FAE). La medida regirá en adelante y no será retroactiva. Tres fuentes del equipo económico, incluido el Central, confirmaron que será oficializada próximamente. "Vamos a prohibir el acceso al dólar ahorro a quienes reciban subsidios del Estado, no corresponde pedir un ayuda para después comprar dólares", confirmaron en despachos oficiales.



El BCRA no necesitaría emitir ninguna nueva normativa, ya que está vigente la comunicación A 7105 de septiembre de 2020, cuando prohibió la compra de divisas de forma oficial a los beneficiarios de planes o programas de ayuda social, incluyendo subsidios de carácter alimenticio. Eso incluye a quienes accedían a la AUH, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los empleados cuyos empleadores solicitaron el ATP para el pago de salarios.

Dicho esquema no alcanza a las personas que perciben prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, tales como las asignaciones familiares. Mientras tanto, las autoridades de la entidad presidida por Miguel Pesce trabajan en el cruce de bases de datos con la Secretaría de Energía, encabezada por Flavia Royón, en donde cuentan ahora con la información del consumo y nivel patrimonial del formulario RASE.

Royón anunció la semana pasada el nuevo esquema de quita de subsidios, con subas en las boletas de hasta el 200%. La idea es que rija desde septiembre, pero las compañías todavía no recibieron los cuadros tarifarios, lo que podría demorar su ejecución. En conferencia de prensa, la funcionaria no mencionó la posibilidad de que se limite el acceso al cupo del dólar solidario por mantener el beneficio.



"Respecto a la continuidad de los subsidios en un hogar, sí puede incidir en el acceso al dólar ahorro, creemos que el acceso al dólar ahorro muestra una forma de exteriorización del patrimonio que, en principio, podría ser incompatible con acceder a un subsidio", señalaron fuentes de Energía al diario Clarín.



Desde el área aseguran que "el Banco Central tiene competencia para regular sobre el acceso al dólar ahorro" y "se encuentra analizando la situación, por eso no hay anuncios oficiales".



Todavía no está claro cuántas personas serán alcanzadas por los cambios. La limitación no impactará en quienes pierdan los subsidios, que son los hogares de altos ingresos o que no se anotaron en el RASE. Los otros dos niveles de consumo definidos por la segmentación son los usuarios con tarifa social y los de ingresos medios.



En junio, unos 885.000 personas demandaron dólares al precio "ahorro" o "solidario" por u$s 241 millones, el mayor nivel desde febrero. Y en el año, US$ 1.511 millones, según los datos de la entidad.



El dólar ahorro -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió este jueves 48 centavos a $238,56, casi $54 por debajo del blue. Las personas que no están inhibidas pueden comprarlo por homebanking o por cajero en sede bancaria hasta un límite de US$ 200 dólares por mes.