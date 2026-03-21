La caída del empleo formal golpea con fuerza a los sectores intensivos en mano de obra, mientras que las plataformas digitales dejaron de funcionar como contención frente a la desocupación. La sobreoferta de choferes y repartidores reduce la rentabilidad por viaje o pedido.

El economista Federico Pastrana advirtió que estas aplicaciones, que durante años actuaron como “válvula de escape”, hoy muestran signos de saturación. “La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva que no genera empleo registrado refleja una economía estancada o en retroceso”, sostuvo.

Un informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín, coincide en que este tipo de ocupación “no alcanza a contener toda la demanda laboral” y solo amortigua de manera transitoria el aumento del desempleo. A medida que más trabajadores migran a estas plataformas, los ingresos se reducen por la mayor competencia.

El fenómeno se repite en distintas ciudades. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, exempleados del sector petrolero se volcaron al transporte de pasajeros mediante aplicaciones, pero la saturación del sistema derivó en menos viajes y menores ingresos.

En este contexto, especialistas advierten que la pérdida de calidad del empleo se profundiza, con mayor informalidad y menor estabilidad, lo que agrava la situación de quienes dependen de estos ingresos como única fuente laboral.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado cayó 1% interanual, equivalente a más de 100.000 puestos.

Los sectores más afectados fueron la industria, con unos 40.000 empleos menos, y el comercio, que desde mayo de ese año perdió más de 22.000. También registraron caídas la minería, el agro y la intermediación financiera.