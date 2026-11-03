La Justicia española comenzó a investigar las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife de 30 años, quien falleció este martes después de sufrir un choque con Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División. El arquero de Andorra podría recibir una sanción deportiva y afrontar consecuencias penales por lo ocurrido.

Según informó El País, la Policía Nacional abrió diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que cualquier fallecimiento por causas no naturales obliga a iniciar una investigación de oficio, aunque esto no implica que exista una acusación formal contra el futbolista.

El artículo 142 del Código Penal español establece penas de uno a cuatro años de cárcel para el homicidio por imprudencia grave, mientras que los casos de imprudencia menos grave pueden castigarse con multas de tres a dieciocho meses.

No obstante, la apertura de una investigación no significa que el arquero vaya a ser procesado o condenado. Para determinar una eventual responsabilidad penal, deberá establecerse si existió una conducta imprudente jurídicamente relevante y si el desenlace podía haberse previsto y evitado. Desde el medio citado anteriormente aclaran que es difícil de suponer qué pasará porque no hay antecedentes en España de un futbolista procesado por un choque fortuito durante un deporte de contacto.

En lo deportivo, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de cuatro a doce partidos para acciones violentas durante el juego que ocasionen lesiones graves. La expulsión del arquero podría derivar en la aplicación de esta normativa, aunque la resolución dependerá del organismo competente.

Por la gravedad de las consecuencias, el futbolista de 25 años podría recibir el máximo castigo de 12 encuentros, según los especialistas consultados por el medio español. Sin embargo, no existe una pena automática por el fallecimiento de un rival y será necesario evaluar las características de la jugada.