"¿Por qué mi pez duerme mucho?", preguntaba, por ejemplo, un usuario, preocupado por si le ocurría algo a su mascota, que llevaba semanas boca arriba, sin comer ni hacer nada, según su descripción. Las respuestas son aún mejores: "Cualquier persona loca y sin sentido común te diría que se murió, pero yo creo que lo que le ocurre es que entró en fase espiritual y se desdobló", responde un forero. "Tu pez fue poseído por Slenderman. Para devolver su alma a la vida deberás matar a 12 corderos sobre un pentáculo", ironizaba otro.

yahoo 02.JPG

"¿La cocaína lleva gluten?". Esta es una de las preguntas más virales de un usuario. "Soy celiaca y ultimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína, y yo también quiero tomar, pero tengo miedo de que tenga gluten y me dañe la salud. ¿Lleva gluten? ¿Toda? ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será mas cara...? :( ", publicó y quedó en la historia de la plataforma.

"¿Es bueno beber gasolina? Mis profesores de modalidad han dicho que beber un vaso de gasolina de 98 octanos al día es muy bueno para el corazón. Llevo bebiéndola un mes y me siento un poco raro", consultó un usuario... y las respuestas no se hicieron esperar. "Sí, claro, vas a correr rápido... pero al hospital", le auguraba un comentador. "Ni se te ocurra beber gasolina o te intoxicarás", contestaba tajante otro miembro de la plataforma.

yahoo 03.JPG

"¿Al imprimir un gif la imagen sale congelada? Lo he intentado varias veces, pero siempre que imprimo un gif la imagen sale congelada y sin movimiento", es otra de las desopilantes dudas.

"El problema es que los cartuchos de tinta de serie no funcionan con este tipo de imágenes. Debes ir a la tienda y pedir cartuchos de tinta para imágenes en movimiento. Son un pelín más caros, pero generalmente hay ofertas con láminas de paper-live, que también son necesarias", se burlaron en las respuestas.

Cuando aún no existían Shazam ni herramientas similares para identificar canciones, alguien podía pensar que era buena idea preguntar por el título en Internet. El problema viene cuando la descripción es así de vaga: "¿Cómo se llama esa canción tocada con trompeta que dice ti ti ti ti ti ti tiiiiiiii ti ti ti ti tiiii?". Lo más sorprendente es que le sirvió para encontrarla. Se refería a la banda sonora de la serie 'Hawaii 5.0', que también aparece en la película Shrek 2 cuando unos emisarios reales acuden a la ciénaga donde vive el ogro verde.

Embed

Hay peticiones musicales tan absurdas como la de una persona que buscaba un manual para tocar la pandereta. Las respuestas no tienen desperdicio: "1) No ser manco. 2) No ser imbécil. 3) Tener cinco dedos en cada mano. 4) Sujeta la pandereta con la mano opuesta a la que acostumbras a usar, y hala, a deslumbrar". El mismo usuario le ofrece un 'manual' para tocar la caja china.

Pero si hay un tema que brille con luz propia en Yahoo Respuestas, ese es la sexualidad. "La regla y hacer el pino: ¿es verdad lo que dicen?", abre debate una comentarista en la sección 'Salud de la mujer'. "Hace tiempo unas amigas me dijeron que si hacías el pino y tenías la regla, la sangre del útero te pasaba al estómago, de ahí a los pulmones y te empezabas a ahogar y escupir sangre. Yo no lo creía, pero el otro día lo intenté y me empezó a sangrar la nariz. Suerte que no tenía la regla en aquel momento", detalla.

yahoo 04.JPG

En este recopilatorio tampoco puede faltar la que quizás sea la pregunta más mítica de la plataforma. Un usuario que pidió un resumen de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta que recibió es historia: