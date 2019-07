Antes de que comenzara la entrevista, la modelo, quien personifica a la mesera en el bar, le ofreció un té al invitado. Después de acercarle la infusión, se sentó en su banqueta, ubicada entre Kicillof y el conductor, Mariano Iúdica.

"Viniste muy distinto. Jugando desde el pasillo. Sabés que venís acá, que hacemos humor además de tocar la realidad", le dijo Iúdica, cuya primera pregunta fue por qué se enfrenta "con la única (dirigente) que tiene imagen positiva", en referencia a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Durante la entrevista Gallardo no tuvo demasiadas intervenciones, pero fueron concretas. "Ese es el país que van a recibir ustedes. ¿Qué van a hacer para combatirlo? ¿Qué propuestas tienen?", indagó la actriz, que luego cuestionó al precandidato por la actitud que tuvo al remarcar las falencias del actual gobierno.

"Pero ustedes hacen lo mismo, Axel -indicó Virginia-. Te acabo de preguntar algo y ustedes hablan de nombres. Uno, que va a la urna…. podés ser divino y lo que quiera que hablan por ahí, porque acá destacan lo que (Kicillof) genera en las mujeres, pero… ¿y? No es personal, estoy hablando de cómo lo ve uno del otro lado".

La pregunta económica de Virginia Gallardo que dejó sin palabras a Axel Kicillof

Después de que Iúdica felicitara a la modelo por su intervención, el dirigente respondió sus propuestas. "Mi prioridad es que la gente no pase hambre, que hoy la gobernadora no hace nada al respecto. Segundo, el trabajo y la seguridad. Porque si no hay laburo y hay hambre…".

Más tarde el conductor hizo una humorada al comparar el tono incisivo de Gallardo con el de Lilita Carrió, y su invitado calificó con números el rol de los líderes políticos. "Basta de esto, che", se quejó Kicillof después de haber respondido sobre Mauricio Macri, Alberto Fernández y la propia Carrió, entre otros referentes de la política argentina.

"Tengo 20 años de profesor universitario", agregó. Entonces, la modelo aprovechó sus palabras y volvió a intervenir: "Profe, a mí me gusta preguntar. Esto es serio, por favor: ¿puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?". "Es que no es", respondió el ex funcionario. "Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", fue la inquietud que incomodó a Kicillof.

Iúdica aplaudió de pie mientras en el estudio sonaba "¡Dale campeón!". El precandidato a gobernador bonaerense tomó un vaso de agua, buscando ganar tiempo. El conductor le explicó a su invitado que Gallardo estudió para ser contadora en la Universidad Nacional del Nordeste.

Kicillof optó por una respuesta evasiva. Y hablando de la universidad pública, no contestó de modo concreto la pregunta que le había hecho Gallardo. Minutos más tarde ingresó al estudio el humorista Álvaro Navia personificando a un pasante de periodismo. Kicillof siguió respondiendo preguntas en el ciclo, aunque ya no de Virginia.