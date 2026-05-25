En el marco de la Fiesta del 25 de Mayo, el Corsódromo reúne 69 pulperías y puestos preparados por estudiantes de 5º, 6º y 7º año de escuelas secundarias de Gualeguaychú, que acompañan la celebración con comidas típicas y distintas propuestas gastronómicas pensadas para las familias que recorren el predio.

Desde temprano, los cursos comenzaron a recibir a vecinos y visitantes con elaboraciones caseras, carteles alusivos y decoraciones vinculadas a la fecha patria. Algunas propuestas recuperan el espíritu de las pulperías, con comidas tradicionales y ambientación criolla, mientras que otras suman opciones libres que amplían el recorrido gastronómico de la jornada.

Empanadas, pastelitos, tortas fritas, choripanes, asado, guisos, dulces y otras preparaciones forman parte de una escena marcada por el trabajo de los estudiantes y sus familias. Detrás de cada puesto hay organización previa, reparto de tareas, atención al público y una identidad propia que cada curso decidió construir para participar de la fiesta.

Mientras la pasarela del Corsódromo recibe a los grupos de danza, las pulperías y puestos funcionan como punto de encuentro. Allí se comparte una comida, se acompaña a los cursos y se vive una celebración que tiene a los estudiantes como protagonistas activos.

La participación de las escuelas le da a la fiesta una impronta especial. Entre pedidos, ventas, saludos y preparativos, los jóvenes sostienen una parte importante de la jornada y muestran el trabajo colectivo que hay detrás de cada propuesta.

Así, el Corsódromo vuelve a reunir a la comunidad alrededor de una fecha patria que también se celebra desde los sabores, la organización escolar y la alegría de compartir.