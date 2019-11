Las razones por las cuales Tristán "dejó en ruina" Cinthia Fernández

Corría 2007. Cinthia Fernández tenía apenas 17 años y daba sus primeros pasos como vedette en el espectáculo “Más loca que una vaca”. La también modelo compartía elenco con Tristán y esa temporada se convirtió en una de las figuras más buscadas, luego de que denunció que el actor la acosaba y que hasta le había pegado un cachetazo.

A pesar que todos sus compañeros salieron a desmentirla, Cinthia siguió adelante con su denuncia. Se hizo las pericias físicas y, según contó en más de una oportunidad, los integrantes de aquel elenco años después se disculparon con ella y le detallaron que estaban amenazados: si no salían a desmentirla –aseguró- los echaban de la obra.

A pesar de esto, la ex de Matías Defederico no pudo probar en tribunales el supuesto maltrato que habría recibido de parte del actor. "El juicio está desde hace años con sentencia, pero nunca me llegó la notificación. Es por lo que dije de él (Tristán), pero no por lo que él me hizo. Es tan difícil de probar... En el momento, la figura era él y yo una piba que recién empezaba", contó.

Sentada en el living de Los Ángeles a la mañana, la morocha se mostró furiosa por la decisión de la Justicia: “Me embargaron una parte del sueldo que percibo por mi participación en el 'Bailando'. Ahora tengo que ir a apelar a la justicia. Ese sueldo es mi única entrada y tengo tres hijas... Siempre que estoy trabajando fuerte, él busca ver de dónde puede sacarme".

Lo cierto es que el humorista, al ver que Cinthia no pudo probar el supuesto maltrato, accionó judicialmente contra ella: la denunció a Cinthia por calumnias e injurias. Según la notificación judicial que le llegó, Cinthia Fernández debe 156.000 pesos, más 45.000 por intereses y costas.