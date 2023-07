Según informó Arturo Dumón, juez técnico de la causa, la fiscalía no argumentó a lo largo de los 7 años que tardó la causa en llegar a juicio ninguna prueba de que el imputado entorpeciera el proceso penal.

“La fiscalía no justificó pertinentemente la prisión preventiva. No se argumentó debidamente ni se acreditaron riesgos procesales”, destacó Dumón.

Y agregó que “todavía quedan vías recursivas para el imputado, y todavía por una cuestión constitucional debe respetarse el estado de inocencia”.

“La prisión preventiva no puede usarse como un adelanto de pena, en tanto no haya una sentencia firme, y la condena no va a estar firme en tanto no sea acreditada por casación”.

Por otra parte, sobre quién protegerá a Jésica en tanto se espere la condena, el juez técnico expresó: “Nosotros desde la justicia siempre actuamos luego de los delitos cometidos, nosotros no podemos hacer una prevención de delitos futuros, para eso están las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el 25 de julio será la audiencia de cesura del juicio en donde se conocerá el monto de la pena.