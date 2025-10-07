urante la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde habló de su nuevo libro y realizó un show musical, el arco político reaccionó y desde la oposición lo calificaron de “mamarracho”. Además cuestionaron que el recital del mandatario se dio después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional tras una denuncia por vínculos con el narcotráfico.

Entre los críticos del jefe de Estado estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que reaccionó en vivo mientras daba una entrevista a C5N y remarcó que Milei “está fuera de la realidad”. “Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, sentenció.

De Fuerza Patria, el diputado Leandro Santoro criticó el show de Milei y declaró: “Esta gente está enferma”. También le siguió su par Cecilia Moreau, quien compartió un GIF de una persona tapándose la cara.

El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que Milei está “más errado que nunca” y señaló: “Los que se sorprenden, se indignan y enojan, el miércoles tienen que estar dando quorum para seguir poniéndole límites a este Gobierno. Cuanto más muros construya el Presidente, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina”.

En tanto, Malena Galmarini calificó la presentación como “increíble” de manera irónica y sostuvo: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho". “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las ‘retenciones cero’, el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?“, continuó.

Desde la izquierda también fueron críticos con Milei y Vanina Biasi apuntó: “Patéticos. Pero, por sobre todo, se nos están cagando de risa en la cara. Fuerte”.

“Narnia: el narco, el timbero y la corrupta”, escribió en la misma línea Esteban Paulón y compartió un póster en referencia a la película homónima con la imagen del Presidente. A su vez, Facundo Manes también realizó una publicación con un mensaje en alusión al film y vinculándolo con el show del mandatario.

Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy, que en el último tiempo fue crítico del Gobierno, expresó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder”.

Un mensaje similar compartió Juan Manuel López, quien manifestó: “Presidente, nadie le pide que sea solemne ni que deje de divertirse, movilizar o conectar con sus seguidores. Pero para que el esfuerzo valga la pena debe conectar con la realidad, no negarla ni enojarse. Y mucho menos fugar”.

María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por PBA, destacó, con la voz quebrada, en LN+: “Estoy conmovida. Vengo de la Provincia, no está para que haga esto. La dirigencia política es responsable de lo que viene. El momento no está para esta fiesta. Me parece una burla, disociado, me provoca mucha consternación”.

En tanto, la líder estudiantil Piera Fernández, que responde al sector político de Martín Lousteau, respondió a la presentación de Milei, en la que interpretó la canción Demoliendo Hoteles, de Charly García. Al respecto, cruzó: “Lo único que está demoliendo Milei son la salud y la educación pública. Charly no se merece esto, me sangran los oídos”.

Por otro lado, desde sectores afines al Gobierno, el diputado Santiago Santurio dijo que Milei es “el mejor presidente de la historia” y citó el emblema de “Las fuerzas del cielo”: “Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”. A su vez, Leila Gianni definió al Presidente como “único”.

Fuente: La Nación