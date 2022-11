Mónica Farabello

La presión en el cuerpo femenino y los comentarios sobre “llegar al verano”, siguen presentes, al igual que los comentarios respecto al cuerpo y al peso de la mujer. Una parte de la sociedad busca deconstruirse, pero las diferencias entre las exigencias para el hombre y la mujer, siguen muy marcadas.

Ahora ElDía consultó a Agustina Garcia, psicóloga especializada en trastornos alimenticios y aseguró que se ven a edades cada vez más tempranas. “La mayoría inicia con los cambios corporales de la adolescencia; es un cambio de cuerpo, un duelo por el cuerpo que ya no se tiene y por el rol que se deja de tener en la familia. Los trastornos alimentarios empiezan en la pubertad o adolescencia donde se naturalizan mucho y no se diagnostican. Entonces “se curan” entre casa y después, esa sintomatología asociada sigue acompañando toda la vida con conductas dietantes; vemos personas que oscilan en dietas de la luna, keto y todas las que aparezcan, para llegar a un ideal de cuerpo que nunca se llega, porque no existe”.

“Hoy las redes sociales generan desinformación y por ejemplo, los influencers muestran cosas que son irreales y que nadie puede cumplir. Muestran qué es lo que comen y su cuerpo “ideal” que no es real. Se ponen filtros y muchos viven para eso y tal vez no estén saludables corporalmente y psíquicamente”, resumió la profesional.

Además, alertó que “en TikTok se consume mucho de eso. Entra en juego la comparación: ¿Como tan poco como el otro, o se puede comer menos? Estas cuestiones se van dando y los límites se van desdibujando. Yo trabajo mucho con casos de anorexia nerviosa y bulimia. Acá está en riesgo la salud del cuerpo físico. Empieza como algo psicológico, pero luego se traduce a riesgos de paros cardíacos, déficits hormonales, etc”.

Por otra parte, profundizó en el rol que juegan las familias. “No en todos los casos se da la misma configuración, pero por lo general, los pacientes que desarrollan trastornos alimentarios vienen de configuraciones familiares disfuncionales, donde hay un papá que está presente pero desdibujado en los límites; con madres que han sido dietantes. Hay que ver qué relación tiene la madre con la comida y las dietas. Entonces, muchas veces se dice con la palabra y se hace otra cosa”.

Por otra parte, el adolescente se va a manifestar en oposición a los padres, por naturaleza, y “eso lo va a expresar con su cuerpo. Hay que hacer un rastreo fuerte en los padres y abuelos.

La ansiedad tapada con comida o los atracones son porque hay algo que está yendo directo a la comida. Es la punta del iceberg, pero debajo hay una gran estructura que es el mundo emocional que no se puede poner en palabras que es el mundo emocional. ¿Hambre de qué tenemos? ¿De qué nos abracen, de cariño, de atención? A veces cuesta ponerlo en palabras, por eso en la terapia, se favorece este proceso”.

“En los colegios o en el grupo de amiguitas y en los adultos está el mensaje del cuerpo que encaja y el que no, o los comentarios sobre el físico, y sobre todo en el cuerpo de la mujer. Es muy complejo el rol de la sociedad porque tenemos un ideal de belleza que apunta a la delgadez y el cuerpo fit. Nos queda mucho por hacer y por deconstruir”, cerró la psicóloga consultada por Ahora ElDía.