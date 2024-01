Por Camila Mateo

Gualeguaychú no solo es cuna de escritores, sino que es guardiana y promotora de la literatura: no por nada la primera Biblioteca Popular de la provincia se fundó en la ciudad y fue la tercera a nivel nacional.

Hoy en día, con la posibilidad de que se apruebe la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei, todas las bibliotecas populares del país corren el riesgo de perder uno de los medios de financiamiento más significativos con los que cuentan.

En la sección V dentro de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se detalla el futuro de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el último apartado expresa: “Derógase el Título V de la Ley N° 23.351” que corresponde al Fondo Especial para Bibliotecas Populares, el cuál es destinado en forma de subsidio y ayuda económica para diferentes proyectos culturales, de infraestructura y mantenimiento.

Para entender cómo afectaría al funcionamiento de las Bibliotecas Populares locales, Ahora ElDía realizó un informe especial y habló con referentes de cada una de ellas: Biblioteca “Sarmiento”, “Rodolfo García”, “Magnasco” y “López Jordán”.

Cómo se sostienen las Biblioteca Populares en Gualeguaychú

Las guardianas de la literatura en la ciudad tienen en común cuatro líneas de financiamiento: Por un lado, la proveniente de Nación canalizada por Conabip, cuyo presupuesto proviene de un porcentaje del impuesto a las Apuestas y Juegos del Azar; de Provincia a través de la Federación Entrerriana de Bibliotecas Populares (FEBIPOER), por parte del Municipio y el aporte mensual a través de la cuota de socios.

Lo que respecta a la ayuda económica de Conabip, Ines Heller de la Biblioteca Popular del Instituto Magnasco (llamada “Olegario V. Andrade”) detalló que llega “un subsidio mensual para ayudar con gastos generales. Si esto se pierde, muchas bibliotecas tendrán que cerrar sus puertas”.

Dentro de la asistencia de Nación, se destaca el Programa Libro %, a través del cual Conabip asigna una vez al año una partida de dinero “que nos permite comprar libros en la Feria del Libro a mitad de precio. Es la única manera de actualizar el material bibliográfico que tenemos, lo cual es uno de los objetivos principales de las bibliotecas”, remarcó Heller

Además, Conabip “brinda cursos de actualización online y las bibliotecas pueden presentar proyectos que, si son aceptados, se subsidian en un 75%”. En esta línea, Heller puntualizó que en el caso de la “Olegario V. Andrade” “pudimos crear la Sala Borques, destinada a rescatar y difundir la memoria de Gualeguaychú a través de documentos, libros y fotografías, entre otros materiales”.

En esta misma línea, Luisa Dumón de Agesta, presidenta de la Comisión Directiva de la Sarmiento, contó que el año pasado con esta línea de ayuda financiera, pudieron restaurar las sillas del salón de la biblioteca, el cual se utiliza para diferentes eventos de índole cultural y académica.

“Después pedimos otro subsidio para arreglar el altillo, donde hay más libros. Quisimos hacer la renovación porque este año la biblioteca cumple 155 años, ya que cuando nos pusimos a ver qué títulos se encontraban en ese lugar, descubrimos libros encuadernados por el primer bibliotecario que hubo. Por suerte, Conabip nos mandó el dinero antes para hacer esta refacción antes de que subiera todo”, comentó aliviada Dumón.

Por su parte, desde la Biblioteca “López Jordán” especificaron que también son beneficiarios del Plan de Inclusión Digital a través del cual abonan el internet del lugar.

Lo que respecta a asistencia proveniente de la Provincia, todos los referentes de las instituciones consultadas informaron que el subsidio siempre llega con retraso y que todavía se adeudan tres meses del año pasado.

En tanto, desde el Municipio está dispuesto por ordenanza un subsidio mensual equivalente a 70 UTMs (Unidad Tributaria Municipal que equivale a 1 litro de gasoil) para cada una de las Bibliotecas Populares reconocidas por Conabip. Esta iniciativa fue impulsada por el entonces concejal Luis Castillo, actual responsable de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad. Además, la normativa establece que se las exime del pago de cualquier sellado municipal.



Otro aporte significativo, pero que no alcanza para sostener la infraestructura de estos espacios transmisores de conocimiento, es el que se efectúa a partir del pago de la cuota societaria, la cual fluctúa entre $300 y $800.

Por otro lado, un medio al que suelen recurrir las bibliotecas en caso de necesitar fondos extras es a la organización de diferentes propuestas o actividades con un valor de entrada accesible. No obstante, la institución que cuenta con un ingreso adicional es la “Rodolfo García”, donde funciona la editorial local que lleva el mismo nombre.

En este sentido, Guillermo Navarro comentó que “al ser no comercial, tenemos mucha diferencia con las convencionales o tradicionales. Ahora tuvimos un problema de aumento de insumos a través de la imprenta que trabaja para nosotros, y de hecho tenemos publicaciones del año pasado que recién estamos terminando de imprimir. No es importante pero representa algo que es significativo para nuestras arcas populares, en ese sentido la editora a resultado positiva y ha permitido ser una fuente de recursos genuinos”.

La postura de las Bibliotecas frente a la Ley Omnibus

Desde la Biblioteca Sarmiento, la más antigua de la ciudad, la provincia y la tercera en inaugurarse en el país, Luisa Dumón expresó que “creo que en estos momentos de transición nosotros tenemos que esperar un poco a ver qué pasa, no podemos salir al cruce a reclamar todavía. No porque estemos nadando en la abundancia, porque no es una barbaridad lo que se recauda, algunas veces no nos alcanza para el sueldo de la bibliotecaria, pero tenemos que esperar a ver qué pasa”.

Por su parte, Guillermo Navarro de la “Rodolfo García” expresó que “sabemos que puede haber algún impacto y lo analizaremos en la medida que eso ocurra, somos una biblioteca humilde pero con recursos. Por ahora podemos enfrentar nuestras obligaciones, siempre el estado ha estado en deuda con las Bibliotecas Populares, más allá del subsidio municipal que nos ha sostenido algunos servicios, el subsidio provincial ha venido con 9 meses de retraso y sin actualización inflacional que no alcanzaba para nada. Esta medida nacional va a pegar a todas las biblioteca populares del país, pero todavía no hemos analizado cómo impactará en nuestra ciudad, cuando tengamos mayores datos y un panorama más claro, veremos qué medidas tomaremos”.

En tanto, Ines Heller de la “Olegario V. Andrade” señaló que “si se concreta este proyecto del gobierno que aún no está del todo claro, las bibliotecas se verían sumamente afectadas económica y culturalmente. No debemos olvidar que son ONGs dirigidas y sostenidas por comisiones que trabajan ad honorem”.

Y agregó: “En el caso del Magnasco, la situación se complica porque se deben mantener dos edificios de grandes dimensiones y conservar en condiciones los objetos museísticos que guarda. La biblioteca del Instituto además de las salas abiertas al público, tiene hemeroteca, archivo histórico, sala de libros antiguos, sala de libros especiales y la Sala Borques que generalmente es usada para trabajos de investigación”.

Lo que respecta a los representantes de la Biblioteca “López Jordán” comentaron que de sacarse el subsidio proveniente de nación el lugar en poco tiempo tendría que cerrar sus puertas y eso significaría la pérdida de un espacio de encuentro y promoción del desarrollo de pensamiento crítico.