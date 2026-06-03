Con la confirmación de las nóminas de futbolistas de las 48 selecciones en el Mundial 2026, la plataforma Transferoom —herramienta digital utilizada por directores deportivos para gestionar transferencias en tiempo real— realizó un análisis sobre el poderío económico de las naciones participantes.

El informe expone una marcada hegemonía de las potencias de la UEFA, las cuales ocupan los primeros puestos del escalafón financiero debido al valor de reventa de sus figuras en las principales ligas del planeta.

La irrupción de estrellas juveniles con contratos a largo plazo en clubes europeos de élite es el factor determinante que explica la brecha económica respecto al resto de los competidores.

Dentro del Top 10 solamente aparecen dos países sudamericanos que cortan la racha europea: la selección argentina, que quedó en el octavo lugar, y la selección de Brasil, en el quinto puesto por detrás de Francia, España, Inglaterra, entre otros seleccionados.

El ranking de las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia (1.460 millones de euros): El plantel galo lidera el mundo con futbolistas de elite como Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich) y los atacantes del PSG, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

España (1.410 millones de euros): El vigente campeón de Europa respalda su cotización en la base juvenil del Barcelona compuesta por Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, sumado al valor de Rodri (Manchester City).

Inglaterra (1.400 millones de euros): Completa el podio por los valores de transferencia de Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) y el goleador Harry Kane (Bayern Múnich).

Portugal (1.130 millones de euros): Logra superar la barrera de los mil millones por el bloque del París Saint-Germain —Vitinha, João Neves y Nuno Mendes— junto a la vigencia de Cristiano Ronaldo.

Alemania (1.010 millones de euros): El seleccionado germano fundamenta su valor en figuras de recambio como Florian Wirtz (Liverpool) y Jamal Musiala (Bayern Múnich), complementados por referentes como Manuel Neuer.

Brasil (941 millones de euros): Se posiciona como la delegación sudamericana mejor cotizada a partir del peso de figuras de la talla de Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar.

Países Bajos (867 millones de euros): La estructura neerlandesa basa su valor en su columna vertebral de la Premier League inglesa, destacando a Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Virgil van Dijk.

Argentina (739 millones de euros): El combinado nacional tiene a Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Enzo Fernández (Chelsea) y Lautaro Martínez (Inter de Milán) como sus futbolistas más cotizados.

Bélgica (672 millones de euros): Logra mantenerse en el lote de vanguardia del ranking gracias al valor sostenido de sus futbolistas en el mercado europeo.

Noruega (638 millones de euros): Cierra el selecto grupo de los diez planteles de mayor cotización financiera en la antesala de la cita máxima del fútbol internacional, con figuras de la talla de Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Fuente: Noticas Argentinas