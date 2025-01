Cada año, las cuatro comparsas que participan del Carnaval del País presentan una temática artística y conceptual distinta, la cual moldea su impronta y puesta en escena por completo: desde la música y las coreografías hasta los trajes y carrozas. En esta edición 2025, Papelitos, Marí Marí, Kamarr y Ará Yeví saldrán al Corsódromo con “Iguales”, “Ítaca”, “Eclipsia” y “Endiablada”. Conocé de qué trata cada una.



“Iguales”, la temática elegida por la comparsa del Club Juventud Unida, propone un juego de clases entre “Los Olvidados”, habitantes fantásticos del lado Oeste de la vía, y “Los Puros” que viven en el Este. A partir de una historia de amor entre un hada y un soñador, se intentarán derrumbar los prejuicios en torno a una antigua “maldición” que históricamente dividió a ambos lados y propondrá una nueva historia, basada en la unión y la justicia. Con esta nueva apuesta, Papelitos toma distancia en cuanto al trasfondo que sobrevuela a la fantasía de este año y pone en la pasarela un tema tan vigente como la división de la sociedad. No obstante, el mundo mágico es un recurso que se sostiene y que guarda relación con anteriores temáticas papeliteras, aunque en esta ocasión tendrá una clara impronta social.



Marí Marí, por su parte, optó por una referencia a los mitos y leyendas de la Antigua Grecia. La comparsa del Club Central Entrerriano competirá este año con “Ítaca”, temática inspirada en la clásica “Ilíada”, del poeta griego Homero, que relata el viaje de Úlises a su pueblo tras la Batalla de Troya. Sin embargo, su director Facundo Luccardi le dio una vuelta de tuerca a la historia y esta tendrá un especial énfasis en el camino y no en la meta del héroe. Según explicó, esto responde a los tiempos actuales, donde la sociedad está enfocada en los resultados y no en el proceso que conduce a ellos.



Kamarr desfilará con “Eclipsia”, una temática más poética y abstracta, que buscará plasmar la lucha entre el bien y el mal que reside en cada ser humano. A partir de las metáforas entre los lobos negros y los lobos blancos, la comparsa del Club Sirio Libanés buscará ganar la copa de este año.

Por último, Ará Yeví, que vuelve a pisar la pasarela luego de un año sin competir, llega este 2025 con “Endiablada”, una temática que rendirá honor a los carnavales jujeños. La comparsa del Club Tiro Federal retratará el viaje del rey Momo para convertirse en el soberano del Carnaval y para eso deberá pasar una serie de pruebas que le impondrá Pujllay desde el inframundo. Un diálogo entre dos tradiciones festivas que promete sacar a la luz lo mejor del Norte y el Litoral.