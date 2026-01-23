En Gualeguaychú ya rige un alerta amarillo por temperaturas extremas. El SMN advierte que “Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Este viernes la máxima será de 34°, pero no será el tope de la ola de calor.

Para el sábado y el domingo se aguardan máximas de 35°C, mientras que el pico de la ola de calor sería el lunes con el termómetro alcanzando los 37°C.

Además, durante todos estos días el cielo estará algo o parcialmente nublado, es decir, con el sol casi a pleno.



