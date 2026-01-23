¡UN HORNO!
Las temperaturas siguen subiendo: cuál será el pico de la ola de calor en Gualeguaychú
El SMN advierte por temperaturas extremas para este fin de semana en la ciudad.
En Gualeguaychú ya rige un alerta amarillo por temperaturas extremas. El SMN advierte que “Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Este viernes la máxima será de 34°, pero no será el tope de la ola de calor.
Para el sábado y el domingo se aguardan máximas de 35°C, mientras que el pico de la ola de calor sería el lunes con el termómetro alcanzando los 37°C.
Además, durante todos estos días el cielo estará algo o parcialmente nublado, es decir, con el sol casi a pleno.
