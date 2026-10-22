Por segunda vez en el día, las amenazas de tormentas eléctricas y la lluvia torrencial obligaron a interrumpir la jornada de este jueves del Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026, que tiene como gran atractivo el desarrollo de las categorías Sénior (Élite).

Ante este escenario, la organización estableció las 17.30 como horario límite para intentar reanudar las competencias y disputar, al menos, dos carreras. Si para ese momento las condiciones no permiten dar la largada, la jornada será suspendida.

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La definición mantiene en vilo el desarrollo de las pruebas previstas para esta tarde, entre ellas las finales de K1 Júnior y K1 Sénior, en ambas ramas, además de la competencia de C1 Sénior. La continuidad de la actividad dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del cumplimiento del plan de contingencia establecido para el evento.