Luego del arrollador éxito de Ke Personajes en la noche cierre de la fiesta nacional de la playa de Concepción del Uruguay, su líder Emanuel Noir, y amigos, descansan y se divierten en las afueras de la ciudad en una casa quinta donde no falta la pile, la picada y el fútbol, en su historia de instagram "el lider" de la banda del momento comparte una postal, parque, naturaleza y una enorme pileta mientras descansa en una reposera, no faltan los mates y por supuesto la visible tranquilidad.

El lugar en cuestión “es o era” propiedad de un reconocido abogado local, no suele alquilarlo, es probable que sea invitado especial o probablemente “nuevo dueño” si observamos y nos detenemos en la imagen de historia de instagram que acompaña la foto… “de estreno”. ¿Confesión?. Como sea su presencia en la zona es bien recibida y como le sucede a los “famosos” llama mucho la atención.

Está casa quinta está ubicada a escasos metros de la ruta provincial 39 y a pocos kilómetros del centro de la histórica, en las afueras.

En el atardecer de este miércoles comenzaron a sumarse más y más invitados, autos y camionetas con vidrios negros que fueron llegando, y que al transitar por las tranquilas calles del lugar fueron llamando la atención de los vecinos, típico en lugares donde “nunca pasa nada”.

Los lugareños dicen; “por acá no anda nadie, no hay casa quintas en alquiler, las que se alquilan están del otro lado y encima nos conocemos todos, la verdad no sabemos si está de invitado o si compró la propiedad”, como sea tenerlo al Ema de vecino sería un placer y orgullo para el barrio”, confesaron sonrientes.

“El Ema” disfrutó la tarde de este miércoles con amigos, mate, pileta, y hasta compró en el almacén de la esquina, 2 niñas de unos 7 años, Catalina y Hanna, estuvieron comprando en el momento justo y el lugar indicado, y pudieron verlo, se emocionaron y él las saludo amablemente y a las risas, otros testigos dijeron; “no compró nada de alcohol, compró salame, pan y queso, elementos indispensables para la rica picada entre amigos”, cae la noche y falta saber si habrá “asado” hoy para festejar, según Emanuel… “el estreno”.