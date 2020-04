Las variables que descartó el flamante presidente de la comisión para la próxima temporada

El dirigente de Pescadores adelantó a ElDía desde Cero (FM 104.1) que “realizar la edición 2021 será todo un desafío, todavía no sabemos qué hacer ni cómo seguir, debido a que no tenemos por delante un horizonte claro. No sabemos hasta cuándo se va extender la pandemia"

Las mayores incertidumbres pasan por los tres clubes que participarían en el 2021. "A esas entidades tenemos que brindar nuestro mayor apoyo y ver entre los cinco clubes cómo resolvemos el problema”, aseguró Saller, que agregó que “a esta altura del año ya tendríamos que estar hablando con las productoras y vendiendo las cantinas”.

Sobre la posibilidad de suspender el carnaval, opinó que no cree que se llegue a esa instancia. “Debemos esperar a ver qué sucede en los meses inmediatos, es verdad que los clubes ya tendrían que estar trabajando, aunque hoy tampoco tienen el dinero suficiente para hacerlo”, indicó.

Las variables descartadas

El representante de O'bahia no ve factible que se realice un carnaval con las mismas comparsas que salieron este año, "esta idea no creo esté en cabeza de ningún dirigente”, marcó.

Con respecto a reducir el ingreso de público al corsódromo para garantizar el distanciamiento social, Saller fue tajante: "es inviable, sería realizar el espectáculo a pérdida".

La fecha límite

El presidente electo de la comisión afirmó que “la situación se tendría que ir definiendo en Agosto o Septiembre como máximo, luego de esa fecha el panorama se tornaría muy oscuro”.