“No creo que superemos los 46.000 patentamientos, aunque en los últimos días del mes subieron las ventas diarias por la propia presión de las marcas sobre los concesionarios, ni siquiera lo están haciendo al ritmo habitual. El mercado sigue frío”, dicen en las fábricas de autos argentinas.

Con un resultado cercano a ese número, que se conocerá este próximo viernes a última hora, último día hábil de mayo, por cuarto mes -sobre cinco de este año- el mercado automotor quedará debajo del objetivo de crecimiento interanual, que a comienzos de año estaba fijado cerca de los 700.000 patentamientos (un 15% de aumento) y ahora simplemente se espera que quede en los mismos valores de 2025, en torno a las 615.000 unidades.

Patentar 46.000 automotores representa una caída del 3,2% respecto de abril de este año, pero una mucho más significativa, del 18,3%, en relación con el resultado de mayo de 2025, cuando se registraron 56.321 ventas de vehículos 0 km. Si a esa caída general del mercado se suma la llegada de nuevos competidores, la porción de cada marca se sigue achicando mes a mes.

Las marcas que más venden

Entre las marcas, Toyota está liderando el mes con 5.158 unidades vendidas, superando a Volkswagen que registra 4.047, lo que acerca más aún las posiciones de ambas en el acumulado del año, en el que todavía la marca alemana está en primer lugar con 900 unidades de margen. En tercer puesto en el mes sigue estando Fiat, pero por muy poca diferencia sobre Ford, ya que la primera sumó 3.224 contra 3.205 de la marca americana.

El Top 5 lo cierra Chevrolet con 2.839, consolidado en esa posición, con más de 1.000 unidades por delante de Peugeot (1.795) y de Renault (1.738). Las diez marcas que más autos llevan vendidos se completan con BYD con 1.465, Mercedes-Benz con 1.324 y Citroën con 980.

En el análisis de los modelos más vendidos, la pickup Toyota Hilux sigue siendo la referencia de todo el mercado con 2.059 unidades entregadas, y el segundo lugar lo disputan dos modelos de Ford, aunque por primera vez en el año en el orden inverso al que traían en los últimos meses, porque la pickup Ranger supera parcialmente al SUV Territory por solamente 3 unidades, lo que impide saber cuál de ambos será el mejor cuando cierren los cómputos de ventas.

El Fiat Cronos está nuevamente como el mejor después del podio, con 1.047 unidades, aunque amenazado por el Toyota Yaris Cross, que sigue creciendo por encima de la expectativa del mercado (fue muy cuestionado por su precio), y que ya alcanzó las 933 entregas. Por primera vez en el año, también hay un cambio en el mejor hatchback del mercado, que no es el Peugeot 208 sino el Chevrolet Onix, que está superando al vehículo de Stellantis por apenas 15 autos, registrando 924 y 909 unidades respectivamente.

Los últimos tres lugares en el Top 10 lo ocupan la pickup Volkswagen Amarok con 874 patentamientos, el Chevrolet Tracker con 815 y el Volkswagen Tera con 811.

En la lista siguen el Volkswagen Taos con 733, el Toyota Yaris con 674, el Toyota Corolla Cross con 663, y el mejor auto de una marca china es el BYD Atto 2, que alcanzó los 628 patentamientos para ocupar provisionalmente el puesto 14.

Los 20 modelos más elegidos se completan con Peugeot 2008 (554 unidades), Volkswagen Polo (486), Renault Kwid (440), Renault Kardian y Baic BJ30 (413), y Mercedes-Benz Sprinter (409).

La marca que más está perdiendo en los primeros cinco meses del año es Jeep, con un volumen de ventas un 47% más bajo que el de 2025

La mayoría pierden volumen y mercado

En el acumulado del año, la mayoría de las marcas generalistas están perdiendo entre el 20 y el 50% de volumen de ventas tras 5 meses en relación con 2025, incluso a pesar de traer muchas de ellas muchos autos importados.

La que más pierde entre las 15 marcas que predominan en el mercado es Jeep con un 47%, seguida por Renault con un 45% y Peugeot un 40%. En el medio quedan Volkswagen con una baja del 39%, y Fiat y Toyota con un 36%.