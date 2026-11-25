Las ventas de los supermercados entrerrianos crecieron por debajo del promedio nacional en septiembre
Según Indec, la facturación aumentó un 19,4% interanual frente al 25% registrado en el país. El dato surgió de un relevamiento realizado en 102 locales distribuidos por la provincia.
En el marco de la Encuesta de Supermercados realizada por el INDEC, Entre Ríos registró ventas por un total de $50.615,8 millones durante septiembre. Este monto significó un incremento nominal del 19,4% en la comparación interanual, es decir, a precios corrientes y sin descontar el efecto de la inflación.
La suba no representa necesariamente un aumento en el volumen de productos vendidos. En tanto, las ventas de la provincia representaron el 2,1% del total nacional.
El dato surgió de un relevamiento realizado en 102 locales distribuidos por la provincia. Cada uno registró ventas promedio por $496,2 millones durante septiembre. En total, se contabilizaron 1.533.789 operaciones, con un ticket promedio de $33.000 por compra.
A nivel nacional, la facturación total de los supermercados llegó a los $2,45 billones, con una suba nominal del 25% respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, el incremento registrado en Entre Ríos quedó 5,6 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al conjunto del país.
Fuente: APFDigital