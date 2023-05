Julio Cesar, comerciante de la ciudad, consultado por AHORA ElDia sobre las ventas dijo que las mismas “son buenas a lo largo de todo el año, la gente consume pescado tanto de río como de mar, aunque en Semana Santa se vende un poco más”.

El comerciante dijo que “tiene a la venta sábalos enteros que se sacan en forma natural del río, es decir que no vienen de criaderos como otras especies. Lo vendemos a 900 pesos el kilo, llegando algunos ejemplares a pesar entre dos y tres kilos. También tenemos boga, boga despinada, pacú, que se desarrollan en criaderos y surubí, todos los mencionados son pescados de río, que llegan a criaderos de Misiones”.

Destacó que “todo se vende por kilo desde hace años, aunque en su momento el sábalo llegó a comercializarse por pieza”. Sobre los precios, remarcó que “la diferencia entre un kilo de sábalo y de pacú resulta notoria: el pacú está a 3.800 pesos el kilo”. El comerciante acotó que “si bien incide en el precio el tema del flete de un producto que llega de Misiones, lo que más influye en el precio final es el costo que tiene desarrollar el pez hasta que llega al peso para faena. Supuestamente ha subido por el costo de los alimentos y cada aumento no baja de entre un 10 y un 15%. En lo que va del año tuvo dos subas, al igual que en el último trimestre del 2022”.

Destacó que el surubí, que es muy demandado, “siempre se trae desde el norte, provincias de Corrientes y Chaco con la correspondiente guía y precinto y se vende al público a 3.500 pesos el kilo”.

Consultado sobre lo que más pide la gente dijo que “el caballito de batalla es el típico filet de merluza, milanesas y los medallones, filet de atún, pollo de mar y mariscos que se trabaja muy bien”. Dijo que “la merluza está a 2000 pesos el kilo, mientras que una semana atrás estaba a 1800 pesos”.

Aclaró que “todo el año se trabaja relativamente bien, incrementándose un poco más las ventas en Semana Santa, llegando en este año, la gente a comprar unos días antes que lo habitual, hasta me animaría a decir que un par de semanas antes”.

Sobre los pagos de lo que la gente compra indicó que “un 70 por ciento lo hace por intermedio de tarjetas, quedando claro que se ha bancarizado la forma de abonar y un 30 lo hace con efectivo”.

Sobre el pescado de mar comentó que “se ha dado y permanece un problema que es el de que cada vez se complica más conseguir la mercadería. El precio del filet de merluza se incrementó mucho porque no entraban a puerto los barcos que se encontraban pescando. Salían a pescar y no encontraban los cardúmenes. Andaban entre 10 y 12 días. Traían menos piezas y de menor calidad. Recientemente entraron algunos pesqueros y pude traer una merluza de buen tamaño, pero no había, al igual que el lomo de atún, pollo de mar y toda la mercadería que viene del océano se tornó algo complicado conseguirlo”.

Sobre los famosos cornalitos mencionó que “a veces tenemos y a veces no. Tenemos proveedores en la ciudad, pero viajo mucho en búsqueda de pescado por todos lados”. Indicó que “tenemos recurso ictícola en nuestro mar pero la mayor parte de lo que se pesca se manda al exterior por parte de pesqueras españolas y chinas. Lo que queda está manchado, roto, de menor tamaño, lo que no quieren afuera lo dejan en Argentina y se venden a precios altísimos. Tenemos miles de kilómetros de mar argentino y luchamos por conseguir un kilo de pescado”, concluyó.