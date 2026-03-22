La ciudad sufre una merma en el consumo similar a la que padeció durante la pandemia. Algunos ya cerraron sus puertas, otros abandonaron el centro para evitar el costo del alquiler y muchos intentan reconvertirse para poder subsistir. Hoy, sin un virus dando vueltas, la principal complicación que deben sortear es la falta de poder adquisitivo de las familias, que deben destinar cada vez más sus ingresos a subsistir y no les queda resto para el consumo.

Esta caída en las ventas la reflejó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su informe mensual. En lo que respecta a febrero, cayeron un 5,6% interanual en comparación a febrero de 2025. Sobre el estado de los comercios, el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero. Dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

Otro dato alarmante es el de las expectativas. Si bien todavía hay un 42,9% que aguarda una mejora de la situación, el 57,1% restante cree que va a continuar igual o incluso peor. Además, sólo un 15% cree que es un momento propicio para invertir, lo cual da cuenta de que el estancamiento económico todavía tiene varios meses por delante.

Lo más preocupante de esta situación para la ciudad, es que en Gualeguaychú los números de las ventas dan aún peor.

“El comercio está sufriendo unas mermas en sus ventas muy importante, hace poquito salió un informe de CAME que habla de una caída interanual a nivel nacional del 5,6%. En la comparación de Milei contra Milei viene cayendo un 5,6% interanual, y a nivel local según nuestros datos ese descenso es un poco mayor”, manifestó Federico Laderach esta semana en diálogo con Cuando pase el temblor por Cero 104.1 y Bolazo Stream, al marcar que la caída interanual en las ventas en nuestra ciudad alcanza el 8%..

En este contexto, marcó que “es raro porque en años anteriores Gualeguaychú era beneficiada por el efecto de ser una ciudad lindera con Uruguay y venían y nos compraban, entonces la ciudad siempre tenía mejores números que el resto de los comercios a nivel nacional, y eso le pasaba a todas las ciudades fronterizas, pero en este caso Gualeguaychú tiene una caída interanual de las ventas un poco más sentida que lo que indica CAME”.

“Entendamos que ese porcentaje es un promedio de todos los rubros, ahora bien el análisis de CAME también dice que el intermensual entre enero y febrero subió un 2,8% la actividad comercial, pero no alcanzó para revertir la caída que se viene acumulando a lo largo del año, que está marcada por este 5,6% interanual, cuando ves el rubro librería, zapatería, calzado e indumentaria infantil mejoró con respecto al mes anterior por una cuestión estacional de la vuelta a clases, pero la tendencia en el comercio sigue siendo a la baja, y en realidad en el consumo, que viene disminuyendo en comparación al año anterior”.

En cuanto al registro del Centro de Defensa Comercial e Industrial, el contador detalló que “según los números nuestros las ventas cayeron un 8%, depende mucho de la metodología del relevamiento, de donde se sacan los datos, y sobre todo cuando analizas o desagregas las encuestas de este tipo ves los que suben un poquito y los que cayeron un 10 o un 15% interanual”.

A su vez, Laderach consideró que “uno tiene que analizar porqué ha caído el consumo, porqué se da esa tendencia. Hay caídas marcadas por una política nacional y otras que están marcadas por cuestiones estacionales o locales. En líneas generales si sumamos el que piensa que va a estar todo igual y el que cree que va a estar peor, tenemos casi un 60% de los comerciantes o empresarios”.

Sobre las repercusiones que tiene esta caída marcada del consumo, contó que “ha habido algunos cierres, son los menos porque el comerciante trata de sostenerse. Muchos se han mudado de local, que están dentro de lo que pueden pagar. Hay mucho comerciante que no puede sostener más un alquiler y el costo del local, trabaja a puertas cerradas en un depósito y vende a través de plataformas o redes sociales. La estructura de costos cambia, el precio del producto final obtiene una mejor rentabilidad porque el costo del comercio es más liviano. No pagan alquiler y tienen menos personal. Nosotros no relevamos si hay despidos desde la entidad, pero si vemos que hay mucha rotación. No es siempre el empleador quien despide al empleado, sino que también el empleado se va rápido. Además, en Gualeguaychú muchos comercios son atendidos por sus dueños, por eso muchas veces no hay tanta caída de personal”.

“Hay muchos que han cambiado de rubros o van a un polirubro y le buscan la vuelta, el argentino de por sí es muy creativo, no es una comunidad que se da por vencida fácilmente, por eso no hay tantos despidos, el comerciante lo último que va a hacer es despedir”, recalcó.

Por otra parte, sostuvo que “la problemática hoy respecto del empleo es la alta rotación que hay, ya que cuando se prepara a una persona desiste y se va”.

Acerca del futuro inmediato, Laderach comentó que “desde la entidad estamos alarmados y preocupados porque cuando vemos un determinado comportamiento en las estadísticas, que la tendencia es a la baja, empieza a preocupar. Lo que estamos esperando es que llegue un alivio en la carga tributaria que no es menor, lo que le insistimos a todos los gobiernos es igualdad de condiciones para competir. Alguna que otra señal hay de algunos organismos, pero el peso tributario sigue siendo elevadísimo. Es inviable competir con china. Lo que necesita la pyme hoy es reglas claras y transparencia, si vamos a competir con la industria foránea tenemos que tener los mismos costos, y las condiciones no están dadas. La estructura impositiva del país no ha cambiado. Tengo la esperanza de que se den los cambios que se prometieron. Me gusta ver ciertas señales, y tiene que darse la reforma tributaria prometida”.

Puntualmente sobre el empleo, consideró que “las Pymes generan mucho trabajo, quizás más que las grandes empresas, y no tienen espalda, y no hay contención para las que van quedando en el camino. No obstante, se abren nuevos mercados, el sector agroindustrial está yendo en buen camino, la carne está bien, cereales está bien, hay industrias a las que le puede ir bien. La industria alimenticia es una de las que menos cayó y por la guerra puede ser una oportunidad para ese sector. No podemos pretender tener una industria que abastezca solo el comercio interno, porque el consumo es limitado. Los sueldos están muy bajos y el consumo está limitado. La pregunta es como a los sectores que les está yendo bien van a volcar recursos en otros sectores, porque el costo de vida argentino quedo alto, somos un país caro”.

Finalmente, reflexionó que “lo peor que le puede pasar a uno es comerse el capital que invirtió, entonces hay que buscar las alternativas que generen el cuidado del capital, yo entiendo a aquel comerciante que tiene que hacer cambios, porque lo que está intentando es sostenerse en pie, así como un empleado trata de hacer bien su trabajo para protegerlo, el comerciante hace y desase para mantener con vida lo que creo y su fuente de vida. Hay que afinar el lápiz para no cerrar porque después es mucho más difícil volver a abrir”.

Y concluyó que “hay variables que no dependen del comerciante, si la gente no llega a fin de mes depende de las políticas económicas”.

Los sectores más afectados

El relevamiento por rubros que realizó CAME ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en bazar y decoración (-14,4%), perfumería (-10,7%) alimentos y bebidas (-8,7%) y textil e indumentaria (7,4%). Además, el calzado y marroquinería cayó un 1,1%, y ferretería y materiales de construcción disminuyó un 0,3%, mientras que farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

“El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones. Los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales. El escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes”, sintetizaron desde CAME.