El consumo en supermercados continuó mostrando señales de debilidad durante el primer semestre de 2026, con una facturación real que se ubicó 9,2% por debajo del promedio histórico registrado entre 2017 y 2025 para el mismo período.

El dato surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El relevamiento buscó comparar el nivel actual de ventas con una referencia de largo plazo y no únicamente con un año puntual.

La caída tuvo además una fuerte extensión territorial: 22 de los 24 distritos relevados registraron ventas por debajo de su promedio histórico, mientras que únicamente Neuquén y Río Negro lograron superar ese nivel.

Solo dos provincias quedaron por encima del promedio

Según el informe, Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones con resultados positivos frente al promedio del período 2017-2025. El desempeño fue asociado al mayor dinamismo de sectores vinculados con la minería y la actividad petrolera.

Entre los distritos que permanecieron en terreno negativo, los descensos más moderados se observaron en Santa Fe, con una caída de apenas 0,4%; Córdoba, con -3,2%; Ciudad de Buenos Aires, con -3,8%; Tierra del Fuego, con -4,2%; y el interior bonaerense, con -6,3%.

En el extremo opuesto, algunas provincias mostraron retrocesos muy superiores al promedio nacional. Formosa cayó 35,9%, Tucumán 33% y Corrientes 32,8% frente a sus respectivos registros históricos.

Las provincias con las mayores caídas

A ese grupo se sumaron otras jurisdicciones con retrocesos de entre 20% y 30%. Misiones registró una baja de 29%; Santiago del Estero, de 25,1%; La Rioja, de 25%; San Juan y Jujuy, de 22,1% cada una; y Chaco, de 21,1%.

El relevamiento muestra así que la caída del consumo no fue homogénea, aunque sí tuvo una extensión amplia en casi todo el país.

La medición de largo plazo se complementa con los datos más recientes del Indec. En junio de 2026, las ventas en supermercados totalizaron $2,48 billones y registraron una caída real de 3,1% interanual.

Junio marcó el sexto retroceso consecutivo

El resultado de junio representó además el sexto descenso consecutivo en la comparación interanual. En términos mensuales desestacionalizados, las ventas bajaron 1% frente a mayo.

Por rubros, la mayor contracción se produjo en Indumentaria, con una baja interanual de 27,4%. También cayó la categoría “Otros”, con 9,1%, mientras que los descensos fueron más moderados en Alimentos preparados y Rotisería (-3,1%) y Almacén (-3,7%).

En conjunto, los rubros que finalizaron junio con variaciones negativas representaron aproximadamente el 76% de la facturación total, lo que terminó presionando a la baja el resultado general del sector.

Cómo cerró el semestre frente a 2025

Al comparar exclusivamente el primer semestre de 2026 con el mismo período de 2025, las ventas nacionales acumularon una caída real de 2,8%.

En esa medición, solo cuatro distritos mostraron números positivos: Neuquén (+3,5%), Río Negro (+1%), San Luis (+0,7%) y La Pampa (+0,7%).

Entre los retrocesos más moderados aparecieron Ciudad de Buenos Aires (-0,4%), Santa Fe (-0,8%) y Córdoba (-0,8%), mientras que las bajas más profundas correspondieron a Misiones (-10,4%) y Corrientes (-13,3%).

Los datos reflejaron que, pese a las diferencias entre provincias y sectores, el consumo en supermercados continuó sin recuperar los niveles promedio de los últimos años en la mayor parte del país.