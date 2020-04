Las ventas minoristas cayeron casi un 50% durante marzo

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron que las ventas minoristas en marzo cayeron un 48,7% respecto a igual mes del año pasado. “Fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena, que afecta tanto la modalidad online como a los locales físicos”, expresaron desde la entidad y señalaron: “Desde CAME estimamos que por cada día de aislamiento preventivo en marzo, el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones de pesos. A su vez, solo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 44% no pudo cubrir ninguno desde la cuarentena.