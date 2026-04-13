Con un poder adquisitivo que sigue sin mostrar signos de recuperación, las ventas minoristas de las pymes mostraron una caída interanual del 0,6% en términos reales. Asimismo, en comparación con febrero, la actividad comercial minorista registró una baja del 0,4%. En paralelo, el aumento de costos reduce los márgenes de ganancias de las empresas.

Así, las ventas en este sector encadenaron 11 meses consecutivos a la baja en términos interanuales, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En lo que va del año, el rojo acumulado alcanza el 3,6%.

Cabe destacar que la entidad informó que, en esta edición del informe, incorporó datos de ventas online correspondientes a aquellas pymes que cuentan con esta modalidad.

El análisis sectorial confirmó un escenario contractivo durante el período, con cinco de los siete rubros relevados en valores negativos. Las principales caídas se observaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En contraste, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró un crecimiento del 2%, al igual que Farmacia, que registró un incremento interanual del 1,1%.

Respecto a la situación económica actual de los comercios, el 50,8% de los encuestados indicó mantenerse sin cambios frente al año anterior, lo que representa una disminución de 1,8 puntos respecto de febrero. Esta variación se trasladó hacia el grupo que reportó un empeoramiento (42,2%) en comparación con el mismo mes del año previo.

“La migración de estos indicadores refleja una mayor incidencia de comercios afectados por la dinámica económica del período analizado”, señaló CAME.

Respecto a las perspectivas para el resto del año, el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes de ventas, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso.

A su vez, el 59,1% de los comerciantes encuestados califica el escenario actual como no apto para nuevas inversiones, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. El 27,7% no manifiesta una definición concreta al respecto.

Las ventas pymes, rubro por rubro

Alimentos y bebidas

Tuvo una baja en sus ventas del 0,9% interanual en marzo. De acuerdo a CAME, el inicio del ciclo lectivo y el fin del receso estival generaron un desplazamiento del gasto hacia bienes de primera necesidad. El aumento de precios en frescos y carnes redujo el volumen de las compras por ticket.

“Los vendedores destacan la migración hacia segundas marcas y el uso de promociones bancarias para sostener la demanda. Se observa una conducta de compra cautelosa y fraccionada, sujeta a la disponibilidad de dinero de los clientes. El desempeño futuro dependerá de la estabilización de precios frente a los salarios”, resaltó CAME.

Por otra parte, los encuestados señalan que el incremento en costos fijos, como servicios y combustibles, afectó la rentabilidad directa de los locales.

Textil e indumentaria

La actividad comercial del sector textil registró una leve baja interanual del 0,4%. El comienzo del ciclo lectivo y la proximidad del invierno estimularon la demanda de prendas de abrigo y uniformes escolares.

Sin embargo, la priorización del gasto en bienes esenciales restringió las ventas en otros segmentos. La transición de temporada se caracterizó por la liquidación de stock de verano.

En este marco, los comerciantes destacan una mayor búsqueda de ofertas y el uso de financiación en cuotas como mecanismos para sostener el consumo.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

La actividad del sector se contrajo un 8,3% respecto al año anterior. “El presupuesto de los hogares priorizó los gastos escolares y de subsistencia, postergando la renovación de mobiliario y artículos decorativos. La inflación y la erosión de los ingresos reales limitaron el volumen físico de ventas en el período”, explicó CAME.

La demanda se concentró en productos de bajo costo unitario y el uso de tarjetas de crédito y beneficios bancarios fue el principal recurso para concretar transacciones.

“El alza en los costos operativos, como impuestos y servicios, redujo los márgenes de ganancia. Los vendedores señalan una fuerte competencia de canales informales y bazares de bajo precio”, sostuvo el informe.

Farmacia

El sector farmacéutico creció 1,1% interanual en marzo, impulsado por la demanda estacional de antigripales y productos específicos. Sin embargo, se registró una caída en categorías no esenciales, con un consumo más enfocado en salud básica.

Los comerciantes señalaron subas de precios, demoras en reintegros de obras sociales y un mayor uso de medicamentos genéricos.

El financiamiento ayudó a sostener las ventas, aunque el aumento de costos redujo márgenes. La evolución del sector dependerá de la mejora en la cobertura social y del ingreso disponible.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción

El rubro experimentó un incremento del 2% en la comparación interanual. “El inicio de la temporada de impermeabilización y las reparaciones hogareñas tras el período estival impulsaron la actividad sectorial. La demanda se concentró en insumos críticos para refacciones urgentes y soluciones de mantenimiento básico”, detalló el reporte.

Los comerciantes señalan una elevada cantidad de consultas y pedidos de presupuesto previos al cierre de la operación. En este contexto de liquidez limitada, la financiación con tarjetas de crédito y promociones bancarias se vuelve clave para concretar ventas.

“El desempeño del sector permanece condicionado a la reactivación de la inversión en infraestructura”, aseguró CAME.

Perfumerías

El segmento continúa en declive y registró una contracción del 9,8% interanual y una baja del 2,7% respecto al mes anterior.

El consumo de los hogares se enfocó en productos de higiene esencial, dejando en segundo plano los bienes suntuarios. Aunque los canales digitales mostraron cierto dinamismo, el comercio tradicional continúa resentido por la pérdida de poder adquisitivo. En este escenario, las herramientas de financiación y las promociones bancarias se consolidan como el principal incentivo para concretar ventas en el mostrador.