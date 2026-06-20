Con un consumo todavía selectivo y ventas minoristas que acumulan una caída de 3,1% en el año, el Día del Padre obligó a desplegar una estrategia comercial marcada por promociones, cuotas sin interés y descuentos especiales. La fecha, que se celebra este domingo, se presentó como todos los años, pero sobre todo en la coyuntura actual, como una oportunidad para que los comercios aceleren la rotación de stock, mejoren el flujo de caja y capten a un comprador que compara más antes de decidir. Algunos bancos mantuvieron promociones durante toda la semana, apelando a mayor financiación.

Según un relevamiento de Focus Market, los regalos preferidos por los argentinos para agasajar a papá fueron la indumentaria; las experiencias, como cenas; y vinos y licores. Son las mismas categorías que ocuparon los primeros lugares en 2025, aunque este año el consumidor llegó más prudente y atento a las oportunidades de precio.

“Las ventas minoristas continúan mostrando señales de debilidad. Este contexto obliga a las empresas a priorizar estrategias orientadas a la generación de volumen y la aceleración de la rotación de stock, incluso resignando parcialmente márgenes en determinadas categorías”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En ese escenario, las promociones se vuelven decisivas. “Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos y priorizando compras en los días previos”, indicó Di Pace.

Si bien todavía muchos comerciantes se encuentran realizando balances definitivos, las primeras evaluaciones coinciden en un diagnóstico común: las ventas estuvieron por debajo de años anteriores y la recuperación del consumo continúa sin aparecer.

“Fue una semana súper tranquila. Nosotros abrimos el lunes feriado y no andaba nadie, esperábamos que se activara un poco más, pero prácticamente no pasó nada. El viernes hubo más movimiento y el sábado se vendió bien”, expresó un comerciante del centro de la ciudad dedicado a la venta de indumentaria.

El empresario explicó que aún no realizó un análisis detallado de las cifras, aunque reconoció que el objetivo era al menos igualar el desempeño alcanzado durante el Día del Padre del año pasado.

“El viernes y sábado se movió un poco más y esperamos empatar el volumen de ventas del 2025, tenemos que revisar los números. En general en nuestro rubro estamos igual todos”, indicó.

Según describió, el 2025 mostró algunas señales alentadoras, pero la situación comenzó a deteriorarse mucho a partir de este año.

“Veníamos bien, pero ya este año arrancó flojo. Enero y febrero se movieron un poco, pero marzo, abril y mayo fueron muy complicados. Estamos dentro de una línea de caída cercana al 20 por ciento respecto al año pasado. Ahora queda esperar a ver qué sucede”, sostuvo.

La percepción se repite en distintos sectores del comercio local. Desde una casa de artículos deportivos señalaron que el movimiento estuvo concentrado casi exclusivamente durante las últimas horas previas a la celebración.

“La gente esperó hasta último momento. El viernes por la tarde y el sábado hubo consultas y algunas compras, varios aprovecharon la época del mundial”, comentó el responsable del local.

En el rubro marroquinería y accesorios también reconocieron que las promociones y descuentos no lograron modificar sustancialmente el comportamiento de los consumidores.

“Trabajamos con cuotas sin interés y ofertas durante toda la semana, pero la respuesta fue moderada. La mayoría buscó regalos económicos y se cuidó mucho al momento de gastar. Se nota que las familias priorizan otros gastos y que el poder adquisitivo sigue muy ajustado”, explicó una comerciante.

Los negocios de tecnología y electrónica tuvieron una situación similar. “La gente pregunta, compara precios y muchas veces se va sin decidir, hay mucha cautela para comprar”, describió un vendedor.

Las dificultades para sostener el nivel de actividad se vienen haciendo sentir desde hace varios meses en el comercio gualeguaychuense. El aumento de costos fijos, la desaceleración del consumo y la competencia de plataformas de venta online aparecen entre las principales preocupaciones del sector.

En ese contexto, las fechas comerciales especiales continúan siendo vistas como oportunidades para recuperar parte de lo perdido, aunque cada vez generan menos expectativas.

“Las expectativas eran moderadas y finalmente se cumplieron. No esperábamos una gran explosión de ventas, pero sí pensábamos que podíamos alcanzar al menos los números del año pasado”, resumió uno de los comerciantes consultados.

Con balances todavía preliminares, la mayoría coincide en que el desafío pasa ahora por atravesar el invierno manteniendo la actividad y esperando una mejora en el nivel de consumo. Mientras tanto, el desempeño del Día del Padre dejó una señal de alerta: incluso una de las fechas más tradicionales del calendario comercial parece haber perdido capacidad para dinamizar las ventas en Gualeguaychú.