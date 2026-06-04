El Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) dio a conocer la evolución de los precios de las hortalizas y las frutas en el Mercado Central de Buenos Aires, así como también cuál fue el comportamiento de los mismos en las grandes cadenas de supermercados durante el pasado mes de mayo.

Según el informe del CEPA, “la brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en mayo, se ubicó en 87,3%”.

El informe “considera la evolución de precios en el Mercado Central y proyecta el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segmento verduras, tubérculos y legumbres, entre las que se encuentran papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata, que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y de las principales frutas son: banana, limón, manzana y naranja y las cuales representan el 55,0% del volumen comercializado”, comienza describiendo el informe del CEPA.

Además, expone que “en mayo, el promedio ponderado del segmento de las 6 especies de hortalizas más vendidas en el MCBA mostró un aumento en sus precios ponderados de 33,4% respecto del mes de abril” y marca que “la tendencia evolutiva del índice indicaría un alza de 33,1% en el segmento verduras, tubérculos y legumbres (VTL) del IPC respecto a dicho mes”. “De esta manera, el ponderador de la división alimentos y bebidas no alcohólicas, que es 2,2% en el IPC, mostraría un incremento de 0,7% en el índice del mes de mayo”, suma.

Asimismo, cuenta que “el segmento de las 4 frutas más comercializadas en el MCBA muestra una caída en sus precios ponderados de 7,6% respecto a abril 2026”, lo que permite proyectar una reducción en el precio del segmento frutas del IPC de 6,7%. Este impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una caída de 0,1% en el rubro Frutas del IPC de mayo.

¿Cómo estuvieron los precios en el Mercado Central en mayo?

Respecto a los precios en el mes de mayo de 2026, el informe indica que en el segmento VTL “los precios ponderados en mayo aumentaron 33,4% respecto del mes de abril, traccionados por el aumento de precios del tomate 132,1%, la papa 26,3%, el zapallo 19,6% y la cebolla 1,7%. Por el contrario, contrajeron sus precios la lechuga (-9,6%) y la batata (-9,5%)”.

A su vez, “durante mayo, la oferta de tomate en el Mercado Central comenzó a estar impulsada por las producciones del NOA y Corrientes, con mejoras en la calidad y madurez de la mercadería. Sin embargo, a partir de la segunda semana del mes se observó un fenómeno ya registrado en otros sectores”, como “el impacto de las importaciones sobre la dinámica de precios”, ya que “con el ingreso de los primeros lotes de tomate chileno, el precio promedio de la especie aumentó 56,5% entre el 8 y el 11 de mayo, pasando de $873,7 a $1.366,9 por kilo. Desde entonces, los valores continuaron en ascenso acompañando el mayor precio del producto importado, en un contexto de creciente participación de la oferta proveniente de Chile”.

Por otro lado, en relación a cómo estuvieron los precios de las frutas en el Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, el informe, sobre el mes de mayo, muestra que “las especies analizadas se contrajeron (-7,6%) en sus precios ponderados”. La manzana incrementó su precio en mayo 9,7%, mientras que todas las demás lo contrajeron: el limón (-26,5%), la naranja (-18,1%) y la banana (-14,3%)”, enumera.

¿Cuál fue la incidencia de las importaciones en el precio de la fruta durante mayo?

“Tal como se ha señalado en informes anteriores, las importaciones inciden sobre la dinámica de precios de los alimentos, situación que durante mayo también se observó en el mercado de la manzana”, contextualiza y avanza diciendo que “los datos del Mercado Central respaldan esta preocupación, informando que durante todo mayo ingresaron manzanas de origen chileno con un precio promedio de $3.652 por kilo, un 56,0% superior al de las manzanas provenientes de Río Negro, cuyo valor promedio fue de $2.299,6 por kilo”.

¿Cuáles fueron los precios de frutas y verduras en los supermercados en mayo de 2026?

Yendo al ámbito de los supermercados, el informe señala que “durante el mes de mayo el promedio de precios corrientes de las 6 especies de hortalizas mostró un alza de 36,7% respecto del mes de abril. Solo el zapallo contrajo sus precios (-16,2%)”. “El resto de las especies incrementaron sus precios: el tomate 117,6%, la lechuga 41,2%, la batata 17,2%, la cebolla 10,3% y la papa 6,7%”, detalla.

En este sentido marca que “la brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en mayo, se ubicó en 87,3%, casi 2 p.p. menos que el mes de abril”.

Por último, marca que “en mayo la papa fue la hortaliza que mostró la mayor dispersión de precios entre supermercados: 69,1%, siendo MasOnLine la cadena que mostró el precio más alto, y COTO la que tuvo el precio más económico”.

Fuente: Agencia NA