Los Latin Grammy 2024 ya están en marcha y se están entregando los primeros premios en lo que se conoce como la “ceremonia premiere” en Miami, Estados Unidos. Y ya hubo protagonistas argentinos: por un lado, entre los tríos de conductores que se formaron para presentar las nominaciones y entregar los premios aparecieron María Becerra, Mateo Sujatovich -comandante de su proyecto Conociendo Rusia- y Soledad Pastorutti. También hubo un homenaje especial a Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando “En remolinos” junto a Draco Rosa.



Pero también ya hay argentinos entre los ganadores. La primera en levantar una estatuilla para el país fue Nathy Peluso, quien compitió en la categoría al “Mejor video musical versión larga” por su álbum “Grasa”. La dirección de los videos de “Grasa” estuvo a cargo de Agustín Puente, un realizador audiovisual de Gualeguaychú que desde hace varios años trabaja junto a la artista argentino-española.



En 2021, Puente dirigió los videoclips “Delito” y “Mafiosa” para Nathy Peluso, canciones que fueron un éxito en todas las plataformas. Desde entonces, se desarrolló entre ambos un vínculo de amistad y mutuo entendimiento; por lo que cuando se lanzó la “licitación” para hacer el nuevo material visual de la artista, el gualeguaychuense presentó su propuesta.



Agustín Puente junto a Nathy Peluso



“Yo había trabajado con ella. Con ‘Delito’, que lo filmamos en Buenos Aires, fue cuando nos conocimos, tuvimos una buena experiencia y siento que nos potenciamos. A partir de ahí hubo otro video seguido, ‘Mafiosa’, que lo filmamos en Madrid, y estuvo buena la comunión. Había otras ideas de trabajar juntos, hasta que me llegó este disco entero, lo escuché y me pareció que está buenísimo. En general, los videoclips, cuando son muy grandes, se licitan. Pero me llegó esto que venía con una bajada de ella, de su director creativo y de Sony. Armé un tratamiento como un brief (documento que describe la pieza que se pide) que te dan y ella decide hacerlo conmigo. Fue un trabajo de como tres meses de edición y producción, pero se filmó en tres días en los que metimos mucho trabajo. Fue un proceso intenso”, contó en una entrevista con Ahora ElDía.



El gualeguaychuense y la cantante trabajan juntos desde hace años y mantienen una relación de amistad



“Siento que este proyecto fue muy intenso por la complejidad de planos secuencias y cámaras, era un laburo muy en conjunto, ella se tenía que sentir segura y es además es una gran performer. La mayoría de los videos son planos secuencias, que es un plano que no tiene corte y que dura todo el tema, la cámara tiene toda una lógica de cómo va recorriendo el espacio. La mayoría de los planos están hechos con una grúa”, agregó Puente.

En este sentido, la gran mayoría de los videos transcurren en el mismo set de filmación, muy sencillo, que simula una sala de estar de un hotel, y donde se relata el grueso de los temas del nuevo álbum.

Puede interesarte

Doble premio para Nathy Peluso



La primera de las estatuillas recibidas por la cantante la tomó por sorpresa. Fiel a su estilo efusivo, Peluso expresó: “Ay, estoy tan emocionada... ¡Muchísimas gracias, chicos! La verdad es que me imaginé que esto podía suceder y dije: ‘¿Me preparo algo?’. Y no, siempre me entrego a ver qué pasa en el momento. Y estoy tan nerviosa que voy a tratar de decirlo todo. Gracias a estos seres de luz que están acá, que han confiado tanto en mi visión, que me han ayudado a llevarlo a cabo, a aterrizarlo, a sumar tantísima magia. Cada uno de ustedes son increíbles, creativos, humanos. Gracias a todos los que no están acá arriba. Fue un enorme proyecto de tanto compromiso, de tanta entrega, que al final el arte se trata de eso, de poner el corazón, de poner la fe. Y de entregarse. Así que gracias a cada uno de los creativos que me ayudaron a bajar esto a tierra”.



Y siguió: “Gracias a mi por sacarme de donde estaba y atreverme a tanto. Gracias a mi familia, que siempre están ahí, mis grandes amigos que me esperan siempre a que vuelva, para darme un abrazo y felicitarme, apoyarme, por estar en los peores momentos, en los mejores momentos. Y gracias a la música, gracias a Grasa que me trajo tantas bendiciones, no para de traerme bendiciones como esta. Y como tantas otras que no se ven en el día a día, me hizo encontrarme, me hizo crear algo de lo que estoy orgullosa. Y ese es el mejor premio. Gracias a la Academia y felicitaciones a todos que hacen obras maravillosas, los amo. Y gracias a mi público, también. ¡Viva Grasa, carajoooo!”.







Un rato después, levantó la segunda estatuilla, ya que su tema “El día que perdí mi juventud” ganó en la categoría mejor canción alternativa. “Ay, Dios mío, qué bendición... Quiero aprovechar a contar cómo nació esta canción: un día me senté a la madrugada en casa, donde probablemente ustedes sepan que aparecen las mejores ideas, siempre, en la nocturnidad. Llevaba un tiempo dándome cuenta de que había perdido lo que más me movía, que era la ilusión, el deseo, lo que te impulsa. Entonces dije: ‘Yo me tengo que recuperar’. Y la mejor manera de salvarnos de cualquier situación, siempre, es la música. Me ha salvado hacer música, me ha salvado escuchar música de otros. Siempre ha sido la música mi camino, mi fe. Este tema es un gran resumen de lo que significa Grasa para mí. Y nunca me voy a olvidar de esa noche en que dije: ‘Voy a escribir una profecía y a recuperar el día que perdí mi juventud’. Y con eso ya saben que no me refiero a la edad y a lo tangible. Me refiero a la ilusión, la ingenuidad, nuestro niño interior, lo que nos mantiene firmes en la meta y con esa alegría que nos mueve. Así que por siempre brindo por hacer música desde el corazón y siempre estar conectados con lo más importante”, dijo.