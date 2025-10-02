En Gualeguaychú, recorrió la planta de Alpargatas Argentinas y el viñedo Las Magnolias, donde dialogó con sus responsables sobre la importancia de fortalecer a las pymes locales como motor del desarrollo económico.

Más tarde, en Pueblo Belgrano, visitó a los reconocidos alfajores Carpa Azul, galardonados por su calidad, y destacó el valor de los emprendedores que apuestan a crecer desde la provincia.

Puede interesarte

Laumann también se reunió con el intendente Francisco Fiorotto, con quien abordó temas vinculados a la gestión local y a las posibilidades de articulación para potenciar la producción y el trabajo en la zona.

“Tenemos que generar trabajo. En las pequeñas empresas, en las pymes y en los emprendedores está el futuro de nuestro país”, subrayó el candidato.

Asimismo, puso en valor el espíritu de los entrerrianos:

“El entrerriano tiene muchas ganas de trabajar, tiene empuje. Lo que hay que hacer es allanarles el camino y, en torno a eso, sin quitar un derecho a los trabajadores, ver el código del mercado laboral, porque eso va a dar mucho más trabajo”.

Laumann resaltó que el desarrollo de la provincia depende de acompañar a quienes producen y generan empleo genuino, con reglas claras y herramientas que impulsen la inversión y la innovación.