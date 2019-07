Laurita Fernández habló sobre el escándalo en el teatro de Nicolás Cabré

Con la noticia de lo sucedido en los medios, Laurita Fernández relató en Los Ángeles de la Mañana el incómodo momento que vivieron con su pareja y compañero de elenco.

“Empezaron a comentar todo lo que pasaba en la obra, todas las escenas. Al principio fue molesto pero seguimos igual. Por supuesto que desconcentra e incomoda. El problema fue cuando empezaron a decirle guarangadas y barbaridades a Nico”, comenzó contando Laurita sobre la actitud de las tres mujeres.

“Le decían 'que se las muestre, te parto, vení que te doy todo'. Lo gritaban de tal manera que nuestros compañeros pensaban que era yo la que se lo estaba diciendo, como si tuviera el micrófono abierto. Lo escuchaba todo el teatro”.

Laurita explicó por qué Cabré decidió frenar la función: “En el final, que él tiene un monólogo re lindo, se descontrolaron. Nico no pudo seguir, frenó todo y pidió por favor respeto, que no podían gritar de esa manera y decir esas barbaridades. Había nenas en la sala, es una comedia recontra familiar, no puteamos y no decimos barbaridades”.

“Así que se bajó el telón, se reacomodó todo y retomamos desde donde nos quedamos hasta el final. El resto del público empezó a abuchear a estas señoras por lo que estaban haciendo. Ahí Nico estuvo bien porque controló la situación”., agregó la actriz en defensa de su novio.

Y reflexionó: “Si hoy hubiera sucedido que un tipo me lo gritaba a mí en la función, era un acosador. Es así. Se aliviana porque fue de una mujer hacia un hombre. Era insostenible, estaba desconcentrando a todos, especialmente a Nico en ese momento. Se resolvió así y creo que fue la mejor manera. De hecho, las señoras se quedaron en la sala, se callaron y se quedaron hasta el final de la función”.