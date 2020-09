Laurita Fernández sorprendió con un comentario sobre la maternidad

Oficiando de conductores en Cantando 2020, Ángel de Brito y Laurita presentaron a Charlotte Caniggia, ahondaron sobre su vida amorosa con Roberto ¡y Fernández sorprendió al aire con un comentario sobre la maternidad!

"Recién le preguntábamos a Karina la Princesita por su casamiento. Ella que tiene ganas de casarse. ¿Vos tenés ganas de casarte?", le consultó De Brito a la participante, quien contestó: "No, ahora mismo no. Soy muy joven. A los 35 me gustaría ser madre, tener hijos y casarme. Pero no ahora. La boda la imagino tranquila. Me gustaría que sea algo muy íntimo con mi familia, si están todos bien. Algo tranquilo, en la playa y no quiero prensa".

Tras escuchar atentamente la respuesta de Charlotte, Laurita acotó: "¿Y con el tema de ser madre ya sabés algo? Por ejemplo, ¿sabés cambiar un pañal?". Súper sincera, Caniggia contestó: "No, pero eso se aprende". Prácticamente en automático, la conductora expresó: "Podríamos aprender. Yo tampoco sé (cambiar un pañal)". ¿Teléfono para Nico Cabré?