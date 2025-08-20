Esta mañana, en la Municipalidad de Gualeguaychú, el intendente Mauricio Davico recibió a su par de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, quien le hizo entrega de la invitación para participar en el encuentro del Comité Ejecutivo Ampliado del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, a realizarse el viernes 29 de agosto a partir de las 10h., en el Auditorio Municipal “Pte. Arturo Illia”, de Concepción del Uruguay.

Durante esa jornada, se abordarán temas políticos, estratégicos y operativos vinculados a los objetivos establecidos en la Hoja de Ruta 2025-2027, aprobada en la reunión realizada en noviembre de 2024 en Uruguayana (Brasil). También se avanzará en la cobertura de cargos pendientes, correspondientes a las Intendencias del litoral uruguayo, tras el reciente proceso electoral en ese país, y se confirmarán los cargos definidos de manera provisoria en la última reunión.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo Ampliado del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay constituye un espacio fundamental de articulación entre gobiernos locales de Argentina, Brasil y Uruguay. Su trabajo se orienta a promover políticas conjuntas de desarrollo sostenible, integración regional y cuidado del recurso hídrico, favoreciendo la cooperación transfronteriza y fortaleciendo el rol de los municipios en la gestión de la cuenca compartida.