José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia de la Policía, brindó detalles de la búsqueda de los restos del chofer Martín Palacios, como así también de los avances de la investigación por el rol de Pablo Laurta, principal sospechoso del crimen. Laurta fue trasladado hoy desde Concordia hacia Gualeguaychú, donde permanecerá detenido.

“Hace minutos paramos con la búsqueda que venimos haciendo hace varios días, sectorizada por caminos que dan salida de Concordia a otros departamentos”, dijo el policía, informando que hasta el momento no hubo novedades en el hallazgo de los restos del cuerpo de la víctima.

Por otro lado, en diálogo con Canal 9 Litoral Rosatelli brindó algunos detalles exclusivos que ayudan a conocer el derrotero de Laurta tras el crimen.

“Con las cámaras de seguridad, pero con las celdas de los teléfonos del imputado, tenemos el camino exacto que fue haciendo desde Concordia hasta Victoria. También en Santa Fe y Córdoba, y todos los movimientos y atajos que tomó para evitar los controles”, indicó.

“En una velocidad lógica uno sabe lo que demora ir de Concordia a Federal, por ejemplo. Nosotros viendo el último paso y a qué hora llegó veíamos que él se detenía con mayor tiempo. También al tener el historial de llamadas que iba haciendo, teníamos elementos objetivos para ver por dónde fue y dónde estuvo mayor tiempo parado“, detalló.

En esa línea, reveló que en su trayecto de más de 20 horas entre Concordia y Victoria, cuando cruzó a la provincia de Santa Fe, Laurta se detuvo en varias ciudades de hizo llamados telefónicos.

“Se detuvo, en el primer momento, en la zona de Federal. Después estuvo algún tiempo en San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Tala y Victoria. En Victoria cerca del puente, suponemos que estuvo observando alguna distracción del control, para pasar”, afirmó.

“Es complejo el trayecto que hizo. Salió de Concordia a las 20 del martes y pasó en Victoria a las 16 horas del miércoles”, precisó.

Por otro lado, aseguró que hubo varias llamadas, pero que por el desarrollo de la investigación los destinatarios de esos contactos no se pueden revelar. “Algunas sí porque eran líneas fijas, otras de llamada de Whatsapp. Eso como son parte de la investigación, preferiría no mencionarlo“, aseguró.

Fuente: Ahora