La solidaridad y el deporte volverán a unirse este domingo en Gualeguaychú con la realización de una nueva edición de Lazos Run, la carrera organizada por el mismo grupo que impulsó la Rosa Power.

El evento tendrá como principal atractivo una prueba de 15 kilómetros, una distancia inédita para competencias de calle en la ciudad. Además, habrá circuitos de 10K y 5K, junto con propuestas participativas para toda la familia.

Evangelina García Blanco, presidenta de Pelucas de Esperanza e integrante de la organización, brindó detalles de la jornada: “Será este domingo 10 de mayo, con largada puntual a las 8. Además de la prueba principal, habrá 5K y 10K, y también una caminata para adultos de 2 kilómetros desde las 10”, explicó.

En ese sentido, agregó: “La caminata estará acompañada por bomberos voluntarios con cascos rosas y luego habrá otra para los chicos, de un kilómetro”.

El objetivo central de la actividad es recaudar fondos que serán destinados en su totalidad a las organizaciones Pelucas de Esperanza y Cascos Fríos de Entre Ríos.

En cuanto a las inscripciones, se podrán realizar a través del sitio web de Crono Francolini (https://www.cronofrancolini.com.ar) o de manera presencial el sábado por la tarde (en horario a confirmar) en el Mercado Munilla, donde también se llevará a cabo la entrega de los kits de competencia.