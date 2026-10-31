La Investigación Penal Preparatoria por el asalto a mano armada en perjuicio del comerciante Jonathan Bacigalupo, está cerrada. Pero mientras se espera por la realización del juicio que tiene a un hombre sospechado de ser quien manejaba la moto en la que actuaron los asaltantes y a su pareja, imputada como encubridora y de supuestamente tener algún grado de participación, esta semana se realizó la audiencia para que ambos detenidos permanezcan en esa condición.

El hecho que ocurrió el viernes 11 de julio por la noche y tuvo como blanco al comerciante, en la puerta de su casa en el barrio 34 Viviendas. Tras el abordaje de los motochorros, que quedó grabado en una cámara de seguridad, los esfuerzos investigativos estuvieron centrados en dar con la identidad de los involucrados.

A menos de una semana del hecho, la pesquisa permitió identificar a uno de los presuntos autores y la Fiscalía obtuvo una orden de captura para el sujeto de 35 años y su pareja de 37, quienes habrían escapado hacia la provincia de Misiones pocas horas después del atraco. Según pudo establecer la investigación, ambos viajaron al norte del país, donde tendrían familiares.

La hipótesis de los investigadores es que este delincuente era quien conocía los movimientos de la víctima porque no caben dudas que el robo fue cuidadosamente planificado.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue la reconstrucción del recorrido realizado por los delincuentes tras el robo. Aunque ambos actuaron con los cascos colocados y utilizaron una motocicleta sin elementos distintivos que facilitaran su identificación, los efectivos de la División Investigaciones lograron seguir sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos sectores de Gualeguaychú.

Ese trabajo permitió reconstruir el trayecto realizado después del asalto hasta llegar al sector donde luego se concretaron tres allanamientos ordenados por la Justicia. Dos se realizaron en la zona noreste de la ciudad y un tercero en inmediaciones al Cementerio Norte, donde fue localizada la moto utilizada para el hecho.

Las medidas judiciales permitieron reunir numerosos indicios y elementos probatorios que, para los investigadores, vinculan de manera directa al principal sospechoso con el atraco en donde se llevaron alrededor de 5 millones de pesos.

Finalmente, a casi 20 días después del hecho, la Policía pudo dar con la pareja sospechosa. Personal de la Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas por la zona de las calles Clavarino y Bolivia, observaron a la pareja buscada descender de un remise e ingresar a un domicilio.

El detenido, con domicilio en Bahía Blanca, pero con residencia en Gualeguaychú, fue llevado a Jefatura, en tanto la mujer debió ser trasladada en primera instancia a la Comisaría del Menor y la Mujer. En el procedimiento les secuestraron tres teléfonos celulares, la suma de 267 mil pesos y pasajes de colectivo con recorrido Gualeguaychú–Puerto Esperanza, de ida y vuelta, que fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, el hombre recibió una prisión preventiva y fue trasladado a la Unidad Penal 9, mientras que la mujer recibió arresto domiciliario, pero con el correr de los días el personal de Investigaciones descubrió comunicaciones entre ambos donde manifestaban una intencionalidad de fuga en algún traslado que el detenido tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, e incluso habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Unidad Penal de mujeres en Paraná. Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga. Ahora, tras esta nueva audiencia, ella volvió a quedar con arresto domiciliario en Gualeguaychú y se espera por la posibilidad de que el acusado regrese a la UP9.