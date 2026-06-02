Un vecino de San Benito entregó voluntariamente a la Policía un automóvil que había comprado días atrás, luego de enterarse a través de una publicación en redes sociales que el vehículo contaba con un pedido de secuestro por robo.

El procedimiento se realizó en la Comisaría de San Benito, donde el hombre se presentó por sus propios medios para denunciar la situación y poner el rodado a disposición de la Justicia.

Según se informó a AHORA, el ciudadano relató que el pasado 30 de mayo un mecánico conocido le ofreció la venta de un Peugeot 207. Tras aceptar la propuesta, concretó la operación mediante la firma de un boleto de compraventa junto a un tercero.

Sin embargo, este lunes tomó conocimiento por medio de una red social de que el vehículo en cuestión registraba un pedido de secuestro vigente por robo, por lo que decidió acudir inmediatamente a la dependencia policial.

Ante la denuncia, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro formal del automóvil para la realización de las pericias correspondientes.

Además, ordenó que el comprador se presente ante la Fiscalía para prestar declaración testimonial y continuar con las actuaciones tendientes a esclarecer la procedencia del vehículo y las circunstancias de la operación de compraventa.