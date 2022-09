El generoso gesto de un cliente tuvo un inesperado final y los gerentes del establecimiento recurrieron a la Justicia. El restaurante de la polémica tuvo una repentina fama luego de ser mencionado en un capítulo de The Office.

La moza de un restaurante se volvió noticia meses atrás tras recibir una generosa propina. La mujer, llamada Mariana Lambert, quedó temblando al ver que en el ticket el comensal le dejó 3.000 dólares de propina (unos $ 433.004). Sin embargo, ahora el restorán inició una demanda contra el cliente.

El hecho ocurrió en un local de Alfredo'z Pizza, ubicado en Scranton, Pennsylvania (Estados Unidos), un establecimiento que tuvo un pico de fama cuando fue mencionado en un episodio de la cuarta temporada de la popular comedia The Office. Y si bien esta historia fue real, tranquilamente podría haber sido guionada.

El cliente en cuestión tenía que pagar 13 dólares por su pedido, pero todos quedaron boquiabiertos al descubrir que decidió abonar con su tarjeta el total de la cuenta y un extra de tres mil dólares.

En ese entonces, Lambert explicó que todo se trataba de un desafió viral llamado "Tips for Jesus". La trabajadora no podía creer el acto de generosidad y brindó varias entrevistas para agradecerle al hombre, identificado como Erich Smith. En ese entonces no sabía que meses más tarde le ocasionaría grandes dolores de cabeza a sus jefes.

¿Qué pasó con la propina viral?

Con el correr de los días las cosas comenzaron a complicarse, ya que el restaurante recibió un aviso del banco porque Smith estaba reclamando el cargo de los 3.000 dólares que hizo ese día.

Los gerentes se comunicaron con el antiguo cliente creyendo que se trataba de un malentendido, pues ya le habían dado el dinero a la mesera y ella ya lo había utilizado.

"Pensamos que alguien realmente estaba tratando de hacer algo bueno. Y luego, ¿cuánto, tres meses después?. Simplemente nos quedamos sin dinero en este momento y nos dijo que lo demandáramos", dijo Jacobson, en diálogo a The News Station.

Según el gerente, se había estado comunicando con Smith a través de Facebook, pero luego de intercambiar algunos mensajes, el hombre dejó de responder y les dijo que en todo caso lo denunciaran.

Finalmente, esos fueron los pasos a seguir, según explicó Jacobson. “Desafortunadamente, tuvimos que presentar cargos a través de la oficina del magistrado porque ahora nos quedamos sin ese dinero", precisó.

"Espero que reconozca sus acciones y se presente y pague esto porque no debería haber hecho eso si este iba a ser el resultado final", agregó Jacobson, quien, si bien se muestra convencido de tener pruebas suficientes para que el juez falle a su favor, dice sentirse decepcionado de que algo celebrado todos como un gran gesto termine en un pleito judicial.

Además, destacó que Lambert es una "trabajadora" que se merecía el dinero y que el incidente sirvió como "una buena pieza de relaciones públicas para una pequeña empresa".

