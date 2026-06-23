Silvio Weigandt llevaba una vida normal como cuentapropista cuando un dolor agudo en la espalda cambió su vida para siempre.

“A fines del año pasado empezó con dolores musculares, empezó con un dolor fuerte en la espalda que calmaba con hielo. Sacó turno con el traumatólogo, pero no llegó porque tuvo que internarse porque era un dolor sobrehumano el que sentía. Los médicos se encontraron con un cuadro complicado, el dolor no coincidía con la patología muscular, entonces, la doctora que estaba de guardia, pidió una resonancia. En eso, salió un riñón completamente comprometido, con un tumor, y ganglios cancerígenos, se programó una cirugía que se demoró. Cuando pudo ir a la cirugía, no había camas en terapia intensiva. Lo operaron un mes y medio después de haber hecho mucha presión porque se nos iba en dolor. Lo operaron, le sacaron el riñón con tumor, y ganglios, y en eso, los médicos ven una metástasis en la columna”, contó su hermano Matías Weidgant.

Luego de hacer tres biopsias, dieron con el diagnóstico: se trataba de un cáncer linfático alojado a la altura de la cadera en la columna vertebral.

“Lo tiene bastante avanzado. Él tenia la ilusión de que sacándose el riñón se iba a solucionar todo y no. Es un cáncer raro, que se da por un desorden en el sistema inmunológico. Hubiera tenido más sentido que tuviera un cáncer de pulmón, pero no este. Empezamos a tratarlo, comenzó con las quimios y quedó paralítico. Al principio andaba en sillas de ruedas, y cada vez se deterioró más. No controla esfínteres, hace orina por sonda, y ya casi no tiene movilidad en los brazos. Lo tenemos que asistir cuatro veces al día, se les hacen escaras. Todo el tiempo tenemos gastos en guantes, barbijos, medicamentos, cuando no lo tiene el Hospital. Ayer fui a comprar Platsul, vaselina y Reliverán, y me gasté casi 100 mil pesos”, dijo Matías.

Los costos de su enfermedad y la imposibilidad de trabajar, hicieron que Silvio debiera vender todo, y su situación económica y la de su familia que lo ayuda es crítica.

“Decidimos hacer una venta de pollos, no la queríamos hacer porque nos la estábamos arreglando solos, pero llegó un momento en que la economía nos apretó a los dos, yo soy comerciante, y estoy complicado con el negocio, endeudado por todo. Por eso, tuvimos que recurrir a esto, el que no pueda comprar con que comparta y viralice nos ayuda muchísimo”, reconoció Matías.

La familia venderá pollos para el 28 de junio a $20.000 a partir de las 12.30. Para retirar es necesario llevar recipiente. Quienes quieran colaborar con la compra, pueden comunicarse al 3446-650828 (Matías Weigandt).