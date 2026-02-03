El protagonista es un sujeto nacido en el sur de Entre Ríos, que durante largo tiempo vivió en varias provincias e incluso fue durante esos años alejado de sus tierras natales que conoció lo que significa caer preso. Pasó por distintas cárceles del país, como ser los penales de Marcos Paz, La Pampa y Viedma, pero en julio de 2024 regresó a Villa Paranacito y surgieron varios inconvenientes que culminaron en denuncias en su contra.

Sobre este hombre se había dictado una prohibición de acercamiento a un comercio, que durante el sábado se confirmó que había desobedecido. Un aviso a la Policía bastó para confirmar el hecho, se lo detuvo en las inmediaciones y desde entonces la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, dispuso un arresto domiciliario por 90 días mientras el fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, reúne las pruebas necesarias para cerrar las causas contra este hombre.

De esta forma, permanece con arresto domiciliario y se estima que en las próximas semanas podría realizarse un procedimiento abreviado para unificar las causas que se tiene en su contra y debido a los antecedentes penales, la pena podría ser de prisión efectiva.