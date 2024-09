Un conocido dirigente político fue detenido en la ciudad de Ituzaingó, en Corrientes, acusado de corrupción de menores. El caso es investigado desde hace seis meses por el fiscal Eugenio Balbastro y las pericias en dos celulares fueron la clave para que el funcionario pidiera la prisión preventiva del único acusado hasta el momento.

La imputación recae sobre Sixto Omar Fernández, alias “Yacaré”, de 77 años, quien estuvo durante casi dos décadas al frente del Partido Liberal, parte de la coalición gobernante en la provincia conducida por Gustavo Valdés.

Fuentes judiciales dijeron que en los teléfonos “se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que involucra a menores y mayores”.

En ese sentido, admitieron que “entre las víctimas hay una chica de 13 años y una adolescente, ambas integrantes de familias vulnerables de Ituzaingó”.

El dirigente se contactaba con las chicas para pedirles imágenes “de diferente intensidad y alto contenido sexual”, indicó la fuente.

Si bien el fiscal acusó a Fernández por dos casos, se estima que podría haber más víctimas y que otras personas vinculadas al político fueron partícipes de los abusos y corrupción de menores. Como tiene 77 años, le concedieron arresto domiciliario.

La investigación comenzó en marzo de este año cuando una mujer de 28 años realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor. En su presentación dijo que conoció a Fernández a través de su madre, que trabajaba para el Partido Liberal. Cuando ella tenía 14 años, empezó a invitarla a pasear en su auto, a lo cual accedió.

El dirigente luego le regaló un celular para mantener contacto más fluido. La víctima sostuvo que en uno de esos paseos la llevó hasta un motel que está sobre la ruta nacional 12. Allí le pidió que se quitara la ropa, le tomó fotos totalmente desnuda y le dio dinero.

En los meses siguientes se repitieron las visitas al motel, donde ella debía quitarse la ropa para que Fernández la manoseara y fotografiara.

La adolescente inició al poco tiempo una relación sentimental con un compañero de colegio, situación que alteró al dirigente, que la persiguió hasta que cortó ese vínculo. “Me decía que me merecía una persona mejor”, relató.

“En una de las idas al motel, Fernández se dio cuenta que ya no era virgen. “Sos una mujer, me dijo”, contó en su presentación la chica. Esa vez fue accedida carnalmente. Tenía 14 años.

En 2011, cuando iba a una escuela nocturna, conoció a un joven que sería luego su pareja y padre de sus hijos. “Cuando mi hijo tenía un año, volvió a aparecer Fernández para que trabajara en política mientras mi pareja cuidaba al bebé. El acuerdo era tres horas por día, de las cuales una debía dedicarla a los encuentros sexuales con él”, señaló en su denuncia.

Al poco tiempo, el joven también empezó a hacerle algunos trabajos al dirigente y generó un vínculo. “Fernández le contó que yo me dedicaba a la prostitución. Mi pareja entonces me dijo 'andá y yo me quedo a cuidar a las criaturas'”, relató.

La menor fue obligada por el abusador a mantener relaciones sexuales con otro puntero del partido en el mismo motel, lo cual marcó un quiebre.

Fue entonces que buscó alejarse de ese mundo, pero al poco tiempo tuvo que volver a la prostitución para poder dar de comer a sus hijos. “La última vez con él fue hace ocho años, cuando quedé embarazada de mi tercer hijo. Después empezó a llevar (al motel) a mi pareja para que estuviera con otras mujeres”, reveló.

Hace tres años, la joven volvió a incursionar en la labor política, nuevamente de la mano de “Yacaré”, quien la puso como encargada del comité.

Durante la campaña, Fernández la llamó y le dijo que iría una chica a buscar dinero. Era una adolescente de 13 años. A los pocos días, el dirigente le compró un celular y la joven advirtió que la menor iba a ser una víctima más, tal como había sucedido con ella.

Una vez concluida la campaña electoral, Fernández le entregó sus dos teléfonos móviles para que borrara las fotos y videos que le había tomado en el motel.

Al manipular los aparatos, la denunciante se encontró con fotos de al menos una menor desnuda. “Ahí me dijo que la madre la había entregado. Cuando le dije que era un delito, me respondió que no la había tocado”, expresó.

En un intento por poner fin al infierno vivido, le advirtió que borraría todo el material a cambio de que no la molestara más.

La mujer dijo que teme por la integridad de sus tres hijos. Todos quedaron al cuidado de su ex pareja, quien mantiene sus vínculos con el otrora poderoso dirigente político.

"Una red de explotación sexual y pedofilia"

Desde la Fundación A Salvo, que lidera María Valoy, hablaron de “una red de explotación sexual y pedofilia” liderada por el dirigente, ahora preso con custodia policial en su casa.

“Queremos exponer el caso dada la gravedad de los hechos y la amplia implicancia de sectores para que esta red de explotación sexual funcione en toda la ciudad y durante tantos años”, destacaron.

Valoy, que jugó un papel clave en la causa que terminó con la condena a 28 años de prisión del ex juez Walter Turraca Schou por abusar de menores en Ituzaingó, está al frente de la fundación que ahora pidió que “las víctimas o testigos de estos hechos se animen a hablar para que todos aquellos que se aprovechen de las vulnerabilidades sociales y económicas paguen por sus delitos”.