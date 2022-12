Muchas veces, una pequeña mentira puede llegar a salvar de situaciones totalmente incómodas. Mientras que sea sin mala intención, puede llegar ser una herramienta que nos ahorre algún momento desagradable. Como lo hizo una joven tuitera, quien se vio atrapada en un embarazoso momento del que pudo escapar con una “mentirita piadosa”, pero que luego le trajo un problema extra.

La mujer, con el usuario @YuleissaMarisol en Twitter, se vio ante la situación de tener que mentirle a sus sobrinitos para poder “zafar” de sus fastidiosas preguntas. La chica, cansada de que los nenes pregunten por su ex novio, les dio una respuesta fatal, que desencadenó en otra pregunta completamente inesperada e inocente por parte de ellos.

Ante la insistencia de los niños en saber el paradero de su ex pareja, la joven tomó una drástica decisión: les dijo que el hombre había muerto: “Le dije a mis sobrinitos que mi ex se había muerto para que no preguntaran más por él”, comenzó explicando a través de un post en la red social.

Pero tras algunos días de esa “mentira piadosa” los chicos volvieron a sacar el tema: “Ayer estábamos todos acostados en la cama y sale mi sobrinita y que ‘Tía pero el nos cuida desde el cielo ¿verdad?’”.

Ante la risa general de la comunidad virtual, la usuaria pidió perdón por su ocurrencia,. Enseguida, el post se llenó de “likes”, llegando casi a los 100.000, y más de 1.200 comentarios compartiendo experiencias similares.

Le dije a mis sobrinitos que mi ex se había muerto para que no preguntaran más por el. Ayer estábamos todos acostados en la cama y sale mi sobrinita y que "Tia pero el nos cuida desde el cielo ¿verdad?" jajajajajajajaja pido perdón. — Yule💫 (@YuleissaMarisol) December 12, 2022

“Que cruel jajaja. Yo dije que lo trasladaron para Bogotá a trabajar y me decían cuando regrese que nos traiga donuts”; “Mi sobrina me preguntó por él, le dije la verdad y ahora cada que la veo me pregunta por él”; “Mi sobrina la primera vez que me preguntó por él después de terminar me dijo ‘oye, ¿por qué ya no viene mi tío -- a la casa?’ Casi me ahogo”, escribieron los usuarios

Y otros agregaron: “Le hubiera dicho que personas como él o van al cielo jajajaja”; “Le hubieras dicho que no es capaz de cuidarse él mismo y va a cuidar a nosotros”; “Top explicaciones que me he ahorrado”; “Yo si les cuento la verdad, el odio que sea en conjunto”; “Y si se lo topan ? Van a creer ó que resucitó entre los muertos o que es un fantasma y viene por ellos”, “Pido perdón porque fácilmente podría ser yo jajaja”, escribieron.